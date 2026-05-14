自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張菲現蹤壽宴拚場67歲大咖天王 4字凍齡秘訣曝光

「憂鬱王子」姜育恆將在北流開唱。（文星文化提供）「憂鬱王子」姜育恆將在北流開唱。（文星文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕憂鬱王子姜育恆將在北流開唱，將以「盛宴」為主題延伸至現場布置、主視覺呈現到節目內容，讓盛裝到場的歌迷猶如走進華麗音樂晚宴的儀式感。出道42年的姜育恆活動演出不斷，先前還應邀出席日月光二董的80歲壽宴，與綜藝天王張菲同場演出。

姜育恆近年馬不停蹄在各地展開巡演，67歲的他長年奔波海外工作，整體外貌狀態與體能依舊維持「凍齡男神」般的最佳狀態，完全看不出歲月痕跡。

67歲的姜育恆分享保養秘訣。（文星文化提供）67歲的姜育恆分享保養秘訣。（文星文化提供）

談及自己的養生之道，姜育恆笑稱其實沒有太複雜的方法，靠的就是「吃好睡好」四字訣來維持身心平衡，「我很好入睡，每天幾乎都睡滿8到9個小時，而且該補充的營養素都有吃到，其實生活規律、保持心情愉快就很重要。」向來以渾厚嗓音著稱的他也對自己的體力與健康頗有自信，坦言每次在演唱會聽到全場歌迷齊聲大合唱，總讓他感動不已，直呼這是持續站上舞台最大的動力。

姜育恆的寶貝女兒現在也在演藝圈工作，擔任劉雨昕的經紀人，被問到未來如何挑選女婿？姜育恆笑說，他從小就教育女兒許多事情要學會獨立決定，遇到問題可以找他商量、參考意見，但不會過度干涉她交朋友或談戀愛，「如果真的帶回來給我看，那應該就是決定要結婚的對象了。」透露會透過小酌喝酒，慢慢了解女兒男友的人品與個性。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中