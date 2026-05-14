張菲現蹤壽宴拚場67歲大咖天王 4字凍齡秘訣曝光

「憂鬱王子」姜育恆將在北流開唱。（文星文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕憂鬱王子姜育恆將在北流開唱，將以「盛宴」為主題延伸至現場布置、主視覺呈現到節目內容，讓盛裝到場的歌迷猶如走進華麗音樂晚宴的儀式感。出道42年的姜育恆活動演出不斷，先前還應邀出席日月光二董的80歲壽宴，與綜藝天王張菲同場演出。

姜育恆近年馬不停蹄在各地展開巡演，67歲的他長年奔波海外工作，整體外貌狀態與體能依舊維持「凍齡男神」般的最佳狀態，完全看不出歲月痕跡。

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67歲的姜育恆分享保養秘訣。（文星文化提供）

談及自己的養生之道，姜育恆笑稱其實沒有太複雜的方法，靠的就是「吃好睡好」四字訣來維持身心平衡，「我很好入睡，每天幾乎都睡滿8到9個小時，而且該補充的營養素都有吃到，其實生活規律、保持心情愉快就很重要。」向來以渾厚嗓音著稱的他也對自己的體力與健康頗有自信，坦言每次在演唱會聽到全場歌迷齊聲大合唱，總讓他感動不已，直呼這是持續站上舞台最大的動力。

姜育恆的寶貝女兒現在也在演藝圈工作，擔任劉雨昕的經紀人，被問到未來如何挑選女婿？姜育恆笑說，他從小就教育女兒許多事情要學會獨立決定，遇到問題可以找他商量、參考意見，但不會過度干涉她交朋友或談戀愛，「如果真的帶回來給我看，那應該就是決定要結婚的對象了。」透露會透過小酌喝酒，慢慢了解女兒男友的人品與個性。

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