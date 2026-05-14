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娛樂 電視

莫允雯揭「巴掌戲潛規則」 丁國琳一句「妳會趴地上」嚇傻她

莫允雯巴掌戲打出心得，直言「跟吻戲一樣要先講好」。（記者李紹綾攝）莫允雯巴掌戲打出心得，直言「跟吻戲一樣要先講好」。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕大牙日前拍八點檔遭張琴賞巴掌，事後委屈透露，不僅事前完全沒被告知，對方下手力道還重到讓她當場站不穩，更在拍完後遲遲沒等到一句道歉。事件延燒後，最終由張琴透過經紀人出面致歉，風波才暫時落幕。莫允雯今（14日）出席休閒鞋品牌活動，被問到近期熱議的「八點檔無預警掌摑事件」，曾在拍戲被甩過也甩過人巴掌的她，分享了一套專業的「巴掌哲學」。她強調，片場的肢體衝突必須比照吻戲規格：「告知這個滿重要的，這個跟吻戲一樣，一定要先被告知、有心理準備。」

莫允雯甩人巴掌要先排練，以吻戲比喻「沒告知會不舒服」。（記者李紹綾攝）莫允雯甩人巴掌要先排練，以吻戲比喻「沒告知會不舒服」。（記者李紹綾攝）

莫允雯回憶，當年拍《高塔公主》曾對孟耿如「動手」，但那是對方為了入戲要求「真打」；而在《用九柑仔店》與飾演媽媽的丁國琳有母女爭執戲，她主動要求「來真的」，沒想到卻被前輩婉拒，丁國琳專業提醒：「真打，妳會真的趴在地上。」最後靠著「看起來很重，其實輕輕掃過」的神演技借位過關，讓莫允雯直呼：「專業！」她也感嘆，演員之間只要溝通好，就算來真的也是一種默契。

莫允雯39歲生日低調過，男友飛台只為見一面。（記者李紹綾攝）莫允雯39歲生日低調過，男友飛台只為見一面。（記者李紹綾攝）

除了工作，大家最關心的就是莫允雯與廣告業男友穩交3年的進度，她笑說，上次被媒體逼問求婚後，轉頭告訴男友，結果對方大笑直呼：「這樣我壓力很大。」面對眾人的逼婚壓力，莫允雯求饒：「不要給人家壓力啦！」她說目前兩人結婚還沒時間表。

雖然男友長年在國外工作，但儀式感一點都沒少，近期莫允雯剛過39歲生日，男友特地快閃回台相陪。不過由於傳統習俗「逢九」不能大肆慶祝，她只跟朋友吃飯、按摩，比起禮物更看重相處：「花時間相處最重要。」

莫允雯凍卵後不急婚，看媽媽帶小孩太累：更尊敬我媽。（記者李紹綾攝）莫允雯凍卵後不急婚，看媽媽帶小孩太累：更尊敬我媽。（記者李紹綾攝）

莫允雯對婚事不急，但一路看她長大的經紀人卻急瘋了，她笑說：「她每年都提醒我，凍卵也是她提醒我。」雖然她看著經紀人的女兒會覺得可愛，但看到帶娃的辛苦又忍不住卻步：「看他們好累。我覺得媽媽是非常勇敢，要多尊敬一下我媽。」所幸她已經先凍卵買好保險，未來的孩子還在排隊，現在的她更想享受戀愛的自由。

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