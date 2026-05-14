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白冰冰金曲獎戰袍尺度大開！預告「請出老奶奶」 突隔空喊話蔡依林

白冰冰暌違28年再度入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）白冰冰暌違28年再度入圍金曲獎台語歌后。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰暌違28年再度入圍金曲獎台語歌后，前天適逢她農曆生日，讓她直呼這份禮物格外珍貴。今（14）日她錄製《超級冰冰Show》時，與同樣入圍台語歌王的節目班底曾瑋中一同受訪分享喜悅，白冰冰更透露戰袍打算請出她的「老奶奶」。

白冰冰透露已經在煩惱戰袍。（民視提供）白冰冰透露已經在煩惱戰袍。（民視提供）

白冰冰坦言多年來報名金曲獎一直未能入圍，這次能被評審看見感到開心，白冰冰也說，原以為像她這樣的「市場派」歌手不會再被青睞，「沒想到評審也對我台語唱法讚賞有加，很謝謝。」

談到紅毯造型，白冰冰直呼很苦惱，還當場Cue一旁的曾瑋中（左）可以露胸肌。（記者潘少棠攝）談到紅毯造型，白冰冰直呼很苦惱，還當場Cue一旁的曾瑋中（左）可以露胸肌。（記者潘少棠攝）

談到紅毯造型，白冰冰直呼很苦惱，還當場Cue一旁的曾瑋中可以露胸肌，隨後笑問眾人會不會想看她露，「你們願意看到我的肉嗎？願意看到我的長輩嗎？要的話我會請我的『老奶奶』出來，我家老奶奶做人慈祥又可愛！」幽默發言讓現場笑翻。

而她今年金曲獎上將與蔡依林同場，本屆蔡依林憑藉《Pleasure》一舉入圍9項，白冰冰大方表達敬佩之情，「我是看著她長大的，每次看她表演，無論舞台還是MV都很厲害。」她還笑說未來想在節目裡挑戰跳《舞孃》、《看我72變》，更喊話蔡依林可以唱她的台語歌《喝酒說酒話》。

曾瑋中（右）認為白冰冰（左）此次入圍，讓外界對台語歌的關注度提升不少。（記者潘少棠攝）曾瑋中（右）認為白冰冰（左）此次入圍，讓外界對台語歌的關注度提升不少。（記者潘少棠攝）

曾瑋中則表示，這次入圍感謝評審肯定，「我們每年都很認真準備專輯，雖然我們比較憨慢，但認真做還是會被看見。」他也認為白冰冰此次入圍，讓外界對台語歌的關注度提升不少，希望能吸引更多年輕人關注台語音樂。

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