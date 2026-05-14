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娛樂 音樂

樂團主唱才剛當爸！再宣布重磅好消息 「兩身份都喜歡」

〔記者張釔泠／台北報導〕龐克樂團EmptyORio推出全新專輯《ALL THE BEST》，以專輯為題完成8場全台巡演，主唱ORio直言巡演到了第二場就感受到台上台下「一個鼻孔出氣」，樂團與歌迷的默契在這次巡演正式成形，EmptyORio緊接著也宣布第二輪巡演將於9月25日登上台北Legacy，10月3日接力挑戰高雄Live Warehouse，演出規模全面升級。

EmptyORio巡演升級，宣布二輪開跑。（火氣音樂提供）EmptyORio巡演升級，宣布二輪開跑。（火氣音樂提供）

「ALL THE BEST Tour」每一站都留下了獨特的記憶。主唱ORio回憶：「每一場我都蠻有印象的，看著大家大笑和眼眶泛淚地一起合唱，讓我感動得不得了。」鼓手柯光則收穫滿滿：「可以見到每個縣市的龐克仔，還有從日本、香港來看我們演出的樂迷，跟大家一起享受演出結束後分享感動的瞬間，真的太棒了！」

ORio（前）剛升格為新手奶爸。（火氣音樂提供）ORio（前）剛升格為新手奶爸。（火氣音樂提供）

吉他手牧則說道：「很開心見到了好久不見的老朋友，也認識了不少新朋友；印象深刻台中場雖然冷氣壞掉，但大家仍一起泡在汗水裡繼續唱唱跳跳的樣子。」貝斯手雷誰最難忘的則是桃園與高雄場，因為團員難得一起住宿，演出結束後不用趕著回家，可以慢慢聊、慢慢放電：「很像小時候的畢業旅行，而且還是Good Show後的畢旅。」

這趟巡演最直接的成果，是EmptyORio與歌迷之間默契的成形。ORio坦言，過去因為演出場次較少，每次上台都像重新開始，台上台下需要一段時間才能進入狀況，然而這一次情況明顯不同，「到第二場的時候，我就感受到台上台下一個鼻孔出氣，一起快樂一起悲傷。」雷誰也有同感，小場地的近距離回饋讓他克服了長久以來的不確定感：「讓我更有信心，知道我們的音樂、演出沒問題，未來不管什麼場合，都會更有底氣地全力輸出。」

EmptyORio巡演升級，宣布二輪開跑。（火氣音樂提供）EmptyORio巡演升級，宣布二輪開跑。（火氣音樂提供）

帶著這份底氣，EmptyORio宣布第二輪巡演即將到來，舞台規模全面升級，雷誰預告：「想像大場地所有軟、硬體、台上台下的結合，一定更好看。」牧則說：「小場館的猖狂和失控，不會因為更大的舞台而消失，相信現場將會激發更強大的力量與震盪。」柯光則笑說：「如果能躲過經紀人的監視，在接下來的專場，可能會來一點脫稿的演出吧！？」

而主唱ORio近來剛晉升新手奶爸，睡眠嚴重不足，完成第一輪巡演後他也把握空檔好好休息，ORio說，正是這次巡迴讓他跨越了自己心裡設定的門檻：「我很清楚知道自己是個主唱，也是個吉他手，這兩個身份我都很喜歡，可以自由切換，我也會持續讓自己更加進步。」

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