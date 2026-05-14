生女兒肚子一定圓？ 八點檔女星曬「巨肚」打臉民間傳說 自嘲懷孕體力變超廢

生女兒肚子一定圓？李又汝曬照打臉民間傳說。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女星李又汝自今年1月驚喜宣布與老公「修哥」迎來首胎女兒後，正式開啟了「最強孕媽」模式。即便肚子一天天吹氣球，她依然捨不得放下熱愛的演藝事業，昨（13日）曬出工作側拍照，感性告白這段帶球上工的奇幻旅程。

李又汝去年未懷孕時長這樣。（翻攝自臉書）

李又汝在社群上感性分享，覺得懷孕期間還能持續投入工作是一件很幸福的事。不過，隨著肚子重量與日俱增，生理負荷也開始讓她吃不消，她老實坦言，現在的體力真的大不如前，常常收工後就呈現斷電狀態：「體力不如從前，很快就累了睏了。」為了保重身體，她必須花比平常更多的時間休息補氣，但看著寶寶跟著自己一起努力，她依然甜蜜直呼：「一切都很值得。」

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李又汝肚子「圓到像顆球」，感嘆體力真的不如從前。（翻攝自臉書）

有趣的是，李又汝也化身「人體實驗室」，對自己的身形變化感到驚奇。她對著鏡頭觀察自己的孕肚，發現弧度圓潤到不行，忍不住吐槽：「是說我的肚子真的好圓喔。」她更透露，身邊同期的孕媽明明也是懷女兒，但人家的肚子卻是尖的，讓她直接打破長輩最愛講的「看肚子形狀猜性別」迷思，笑稱：「所以肚子尖懷男、圓懷女，根本也不準啊。」用親身經歷證明，肚子圓不圓，跟生兒生女真的沒關係，純粹是看孕媽咪的個人體質。

李又汝挺巨肚上工，自嘲「體力超廢」很快就睏了。（翻攝自臉書）

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