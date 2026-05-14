（影）李千娜涉《世紀血案》暴瘦掀關注 老公黃尚禾曝她近況

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄」演唱會8月在高流登場，黃尚禾也將登台演出，他今天與王識賢、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、吳震亞、白吉勝等藝人合體出席記者會，受訪也分享老婆大人李千娜的近況。

黃尚禾受訪也分享老婆李千娜的近況。（記者胡舜翔攝）

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》因未取得當事人及家屬同意就開拍，引發撻伐聲浪，李千娜因為失言陷入公關危機，前陣子暴瘦露面引來粉絲關心。

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被問到老婆是否會到演唱會力挺，黃尚禾表示，想找老婆來南部看演出，時間上還需要跟她「溝通」，主要是考量照顧小孩的時間。他透露老婆這段時間很認真帶兒子，也常跳舞運動，調整自己的生活狀態。

李千娜日前現身暴瘦，對《世紀血案》製作方提出刑事告訴。（資料照，記者潘少棠攝）

李千娜先前透露積極拚生下一胎，黃尚禾對此則表示順其自然，不想給另一半太大壓力，「現在這個年紀，長輩也覺得不用急著生下一胎，我就是有多少珍惜多少，把現在有的身邊所擁有的顧好，也不想有壓力，一切隨緣。」此外，去年發片的李千娜今年在金曲獎槓龜，黃尚禾受訪則說：「都是祝福不會有失落感啦。」在旁的高捷則笑虧：「槓龜久了就不會失落了。」

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