涉閃兵丟工作1年！威廉「一打二」當主夫顧娃 鬆口揭心聲：支離破碎

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」成員威廉（廖亦崟）去年5月捲入偽造病歷閃兵爭議，形象重挫，演藝工作幾乎全面停擺，手上4檔節目全數喊卡，傳出每月損失高達50萬元酬勞。事隔一年，威廉今（14）日在社群發長文，坦言去年今日對他而言是一場「驚濤駭浪」，也分享這一年成為「家庭主夫」後的心境轉變。

威廉分享家庭主夫日常。（資料照，記者王文麟攝）

威廉因閃兵已經消失螢光幕一年，老婆卓君澤目前則是運動部機要秘書，威廉在臉書發文提到，5月14日對很多人來說只是平凡的一天，但對他而言卻別具意義，「工作可以暫停，但人生依然前行。」他透露，這段時間真正體驗到一打二照顧孩子的生活，從月中接回孩子後，與老婆卓卓堅持讓「百香果」與「檸檬」各自睡房，沒想到現實卻是一團混亂。

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他笑說，每當準備幫大兒子百香果唸故事時，小女兒檸檬就會準時哭鬧，導致兩個孩子一起崩潰，也讓他深刻體會一打二照顧者的辛苦，「那一刻，我才徹底體會到每一位一打二、甚至一打多的照顧者有多偉大。」

威廉也分享全職育兒的真實日常，坦言時間被切得「支離破碎」，從3.5到4小時餵一次奶，到換尿布、洗屁屁、擦乳液、陪玩、收玩具、洗衣曬衣，還得教規矩，「沒錯，真的很忙！」不過他也表示，自己非常享受陪伴孩子的時光，「就像玩遊戲過關打怪一樣，看著他們睡著的那一刻，那種成就感真的無可取代。」

文末威廉也感性喊話，希望外出工作的另一半能多體諒在家照顧孩子的人，「小孩不是只有『顧』而已，家裡也不會自動變整潔。」同時也希望家庭照顧者能多關心在外奔波承受壓力的人，感嘆「生命當中總有幾次需要經歷挑戰」，並鼓勵大家面對困難時不要放棄，「回過頭看，你會感謝當時那個認真拚搏的自己。」

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