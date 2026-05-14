自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

涉閃兵丟工作1年！威廉「一打二」當主夫顧娃 鬆口揭心聲：支離破碎

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」成員威廉（廖亦崟）去年5月捲入偽造病歷閃兵爭議，形象重挫，演藝工作幾乎全面停擺，手上4檔節目全數喊卡，傳出每月損失高達50萬元酬勞。事隔一年，威廉今（14）日在社群發長文，坦言去年今日對他而言是一場「驚濤駭浪」，也分享這一年成為「家庭主夫」後的心境轉變。

威廉分享家庭主夫日常。（資料照，記者王文麟攝）威廉分享家庭主夫日常。（資料照，記者王文麟攝）

威廉因閃兵已經消失螢光幕一年，老婆卓君澤目前則是運動部機要秘書，威廉在臉書發文提到，5月14日對很多人來說只是平凡的一天，但對他而言卻別具意義，「工作可以暫停，但人生依然前行。」他透露，這段時間真正體驗到一打二照顧孩子的生活，從月中接回孩子後，與老婆卓卓堅持讓「百香果」與「檸檬」各自睡房，沒想到現實卻是一團混亂。

他笑說，每當準備幫大兒子百香果唸故事時，小女兒檸檬就會準時哭鬧，導致兩個孩子一起崩潰，也讓他深刻體會一打二照顧者的辛苦，「那一刻，我才徹底體會到每一位一打二、甚至一打多的照顧者有多偉大。」

威廉也分享全職育兒的真實日常，坦言時間被切得「支離破碎」，從3.5到4小時餵一次奶，到換尿布、洗屁屁、擦乳液、陪玩、收玩具、洗衣曬衣，還得教規矩，「沒錯，真的很忙！」不過他也表示，自己非常享受陪伴孩子的時光，「就像玩遊戲過關打怪一樣，看著他們睡著的那一刻，那種成就感真的無可取代。」

文末威廉也感性喊話，希望外出工作的另一半能多體諒在家照顧孩子的人，「小孩不是只有『顧』而已，家裡也不會自動變整潔。」同時也希望家庭照顧者能多關心在外奔波承受壓力的人，感嘆「生命當中總有幾次需要經歷挑戰」，並鼓勵大家面對困難時不要放棄，「回過頭看，你會感謝當時那個認真拚搏的自己。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中