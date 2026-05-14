自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭》演員群驚見閃兵案男星 高捷發聲：他是無心之過

〔記者陽昕翰／台北報導〕《角頭》IP邁入12週年，宇宙版圖持續擴展，今天包括王識賢、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝合體出席記者會宣傳，宣布8月22日將在高流舉辦「角頭唱演會－情義到高雄」，涉入閃兵案的唐振剛也現身談及近況。

唐振剛涉閃兵案，今也出席角頭記者會。（記者胡舜翔攝）唐振剛涉閃兵案，今也出席角頭記者會。（記者胡舜翔攝）

唐振剛表示，這段時間工作確實受到影響，「不管怎麼樣就是面對，調整好自己的狀態，等機會來。」現階段則是靜候司法判決。一旁的高捷聽完則說：「我們北館人的態度，就是該被關就被關。」更替唐振剛緩頰：「他是無心之過。」

高捷為唐振剛緩頰，稱他是「無心之過。」（記者胡舜翔攝）高捷為唐振剛緩頰，稱他是「無心之過。」（記者胡舜翔攝）

本次演唱會將以沉浸式體驗，結合電影經典真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱，現場也規劃粉絲近距離互動遊戲及《角頭》主題市集。王識賢坦言，兩年前在北流演出時，看到台下觀眾真實的反應，當下非常感動，這也是大家願意排除萬難再次集結的原因，希望把《角頭》的情與義帶到南部，「目前正在緊鑼密鼓籌備節目內容，站上不一樣的大舞台，除了喚起《角頭》系列電影曾經帶來的感動，也希望帶給大家更多驚喜！」

高捷對票房相當有信心，他表示：「演唱會內容非常重要，跟上次有點不一樣，希望大家都可以參與，之前表演會比較多，這次希望跟觀眾互動多一點。」更放話要打「團體戰」，認為加場機會非常大。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中