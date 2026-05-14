《角頭》演員群驚見閃兵案男星 高捷發聲：他是無心之過

〔記者陽昕翰／台北報導〕《角頭》IP邁入12週年，宇宙版圖持續擴展，今天包括王識賢、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝合體出席記者會宣傳，宣布8月22日將在高流舉辦「角頭唱演會－情義到高雄」，涉入閃兵案的唐振剛也現身談及近況。

唐振剛涉閃兵案，今也出席角頭記者會。（記者胡舜翔攝）

唐振剛表示，這段時間工作確實受到影響，「不管怎麼樣就是面對，調整好自己的狀態，等機會來。」現階段則是靜候司法判決。一旁的高捷聽完則說：「我們北館人的態度，就是該被關就被關。」更替唐振剛緩頰：「他是無心之過。」

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高捷為唐振剛緩頰，稱他是「無心之過。」（記者胡舜翔攝）

本次演唱會將以沉浸式體驗，結合電影經典真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱，現場也規劃粉絲近距離互動遊戲及《角頭》主題市集。王識賢坦言，兩年前在北流演出時，看到台下觀眾真實的反應，當下非常感動，這也是大家願意排除萬難再次集結的原因，希望把《角頭》的情與義帶到南部，「目前正在緊鑼密鼓籌備節目內容，站上不一樣的大舞台，除了喚起《角頭》系列電影曾經帶來的感動，也希望帶給大家更多驚喜！」

高捷對票房相當有信心，他表示：「演唱會內容非常重要，跟上次有點不一樣，希望大家都可以參與，之前表演會比較多，這次希望跟觀眾互動多一點。」更放話要打「團體戰」，認為加場機會非常大。

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