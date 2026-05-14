周華健岳父晚年失智陷「認知障礙」 孫子泛淚曝他清醒瞬間

金曲樂團愛客樂為駐村小隊帶來全新主題曲。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》，最新一集迎來特別來賓「金曲樂團i Color愛客樂」，化身音樂客語課老師，為小隊帶來全新火花。

當主唱阿Kim分享自己「棄醫從樂」的經歷時，隊長洪都拉斯瞬間家長魂上身，忍不住大喊：「養你這麼大，好好的醫生不當，跑去唱什麼歌！」笑翻全場。而愛客樂與小隊成員一見如故，從晚餐聊到停不下來，氣氛熱絡到捨不得收工。不僅如此，樂團為家人創作的音樂，也意外觸動人心，勾起周厚安與黃姵嘉的情感記憶，讓兩人當場淚崩。

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周厚安、黃姵嘉聽歌時當場淚崩。（客台提供）

身為職能治療師的主唱邱廉欽，將朗朗上口的客語歌《天公落水》重新改編，賦予歌曲全新意義。他希望透過「懷舊治療」，引導長者喚起過往記憶，不僅有助於改善失智者的負面情緒，也能逐步建立自信與安全感。周華健之子周厚安聽完後深受觸動，感性分享外公、周華健的岳父在人生最後幾年同樣面臨認知障礙，兩人時常相對無語，但偶爾會有那麼一瞬間，外公彷彿突然「回來了」，重新認出他是誰，那種短暫清醒的時刻，讓人既珍貴又揪心。

坐在一旁的黃姵嘉也頻頻拭淚，她坦言，歌曲的內容與當下的氛圍，讓她想起童年在外婆家的點滴，也勾起近年送別父親的記憶與思念，情緒在瞬間湧上心頭。

周厚安（左）與黃姵嘉，聽到歌聲百感交集。（客台提供）

隊長洪都拉斯眼看現場氣氛變得感傷，連忙詢問愛客樂這次除了擔任音樂課老師之外，是否可以幫小隊寫一首新的主題歌，沒想到竟歪打正著，愛客樂還真的有備而來，帶來一首熱騰騰的主題歌《嘿喲吔斗》，洪都拉斯聽完歌曲立刻大誇好聽一定會拿金曲獎，施名帥聽到立刻笑說「這個我們是不敢講！」洪哥連忙回，反正有得就有得，沒得獎就當做效果，此話一出被其他小隊成員笑說你這是先喊先贏就對了！

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