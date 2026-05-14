「真人版娜美」凍卵後大崩潰！張家瑋淚揭「媽媽後悔生下我」

張家瑋首度公開凍卵心路歷程，坦言這不只是保存生育力，更是一場與自己和解的療癒旅程。（張家瑋提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神張家瑋身材火辣，有「真人版娜美」封號，她近期順利完成凍卵療程，首度揭開這段讓她身心產生劇烈變化的心路歷程。過去在戲劇中演過無數次孕婦，直到現實中親自走過凍卵之路，她感性表示，這不僅是為了生育能力的預留，更是一場與原生家庭、與「母親」身分達成和解的自我療癒之旅。

張家瑋透露，早在兩年前檢測卵巢功能（AMH）時，醫師的一番話便讓她印象深刻：「不是先找另一半，而是先了解自己的生育能力。」當時身邊不少人笑她凍卵是多此一舉，甚至調侃：「應該先找另一半吧？」但張家瑋堅定認為，未來的伴侶應是「因愛而生」，而非為了生理時鐘的壓力而妥協。她強調：「凍卵不是因為沒人愛，而是為了讓未來的我有選擇權。」

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曾因一句「後悔生下妳」留下傷痕，張家瑋多年後重新理解母親，也學著擁抱受傷的自己。（張家瑋提供）

這段療程也讓張家瑋重新檢視與母親的複雜關係。出身於重男輕女、打罵教育環境的她，曾親耳聽見媽媽說「後悔生下她」，這句話成為她心中長年的陰影，讓她一度對「成為母親」感到恐懼與排斥。

張家瑋分享療程中的一場夢境，夢裡抱起跌倒的媽媽，醒來後忍不住淚流滿面。（張家瑋提供）

然而，隨著年齡增長與療程中的體悟，看著身邊朋友即便在育兒過程中崩潰卻仍不後悔，張家瑋第一次意識到，也許當年母親只是不知道如何表達愛。她在療程期間夢見媽媽跌倒，夢中的她像抱嬰兒般緊緊抱起母親，醒後淚流不止。她感嘆：「走到這個階段，才第一次真正理解父母，也開始學著抱住以前那個受傷的自己。」

面對外界質疑「先找另一半比較重要」，張家瑋堅定表示：「凍卵，是為了保有未來選擇權。」（張家瑋提供）

卵療程期間賀爾蒙變化劇烈，張家瑋坦言情緒敏感崩潰，才真正體會女性不被看見的辛苦。（張家瑋提供）

凍卵期間，張家瑋也經歷了賀爾蒙帶來的劇烈情緒波動，尤其到療程後期變得極度敏感。她感性分享，這次是一個人完成療程，更深刻體會到女性許多外人看不見的辛苦與不得已，「很多女生不是不累，只是習慣了不表現出來。如果連自己都不覺得自己很棒，那什麼才叫成就」。

演過無數次媽媽角色，直到親身經歷凍卵，張家瑋才真正感受到「母親」身分背後的重量。（張家瑋提供）

完成凍卵後，張家瑋對人生有了全新的解讀。她認為，凍卵不是焦慮，而是一種對未來的深思熟慮。她也以自身經驗呼籲女性同胞，不一定要立刻做決定，但應該先了解自己的身體狀況，「很多變化是不可逆的，邊學、邊做、邊理解自己，照顧好自己的情緒與人生，就是一種了不起的能力」。

完成凍卵後，張家瑋對人生有了全新體悟，希望鼓勵更多女性先認識自己的身體與內心。（張家瑋提供）

張家瑋，不僅展現了八點檔女神戲外真實、堅毅的一面，也為許多面臨相同壓力與家庭創傷的女性，帶來了溫暖的共鳴與勇氣。

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