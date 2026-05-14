72歲陳盈潔屢傳命危！保外就醫3年「今晚說明現況」 好友許常德親揭病情

陳盈潔（圖）保外就醫3年屢傳病危，好友許常德今晚將出面解惑。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券案入獄，前年10月因敗血症與腎衰竭一度病危，隨後保外就醫至今已近3年，期間數度傳出病況危急，健康狀況始終牽動外界關注。對此，長年協助陳盈潔的音樂人好友許常德如今宣布將親自開直播說明現況，並坦言未來不再回應相關問題。

許常德昨（13日）在社群發文表示，14日晚間8點半將與命理老師許睿光一起直播，主題定為「最後時光的告別」，除了分享對生命課題的看法，也會一併解答外界對陳盈潔病況的疑問，「因為有一些人很關心陳盈潔老師。生命中有一些重要議題其實沒必要那麼沉重，也不用那麼老套的執著，我們試著從這個直播，跟大家分享我們各自的看法」。

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同時，許常德也強調往後不再針對陳盈潔的狀況進行回覆，因此希望透過這場直播一次說清楚，他感嘆表示「對於作詞的人來說，陳姐的一生這麼近距離讓我看見，我出現的意義，也許就是真實的細膩的去捕捉生命的畫面。生離，死別，也可以是幸福的緣份。」這回選擇公開談論陳盈潔現況，也讓不少粉絲擔心是否代表病情已進入關鍵時刻。

事實上，許常德本月9日才和陳盈潔的看護通過電話，他透露看護這2年多來沒請過假，總是細心照顧著陳盈潔，他更不捨地說，「陳姐其實很幸福，她有粉絲們的持續愛護與陪伴，這兩年多的小額捐款是唯一的支持，而這段旅程快到終點了，對陳姐來說，也許是美好的句點。」

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