為生日趴暖身！八三夭「把校園唱成小巨蛋」 對面鄰居陽台爽聽

八三夭展開校園巡迴，為小巨蛋演唱會暖身。（不搖就滾提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕搖滾天團八三夭日前發行新專輯《沒有翅膀的人》，近日展開「沒有翅膀的人」特別企劃校園巡迴，於5/13正式開炸，希望透過校園近距離演出，與學生分享新專輯歌曲，也為8/15、8/16台北小巨蛋生日趴提前暖身。

八三夭坦言已經很久沒有真正回到校園、和同學們一起感受最單純熱鬧的青春氛圍。主唱阿璞表示：「希望可以在北中南不同的學校，唱新專輯的歌給大家聽，也希望8月生日趴，可以聽到大家的大合唱。」他們也喊話：「要把校園唱成小巨蛋。」此次巡迴特別準備完整演出內容，以完整SET規格呈現，打造更接近正式演出的舞台氛圍。

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八三夭前進世新大學，唱到全場熱血沸騰。（不搖就滾提供）

首站在世新大學登場，當日湧入大批學生到場支持，也有粉絲一大早就來排隊，八三夭一登場便掀起全場尖叫，氣氛持續熱血沸騰。

談到久違重返校園演出，團長小橘表示：「回到學校可以跟同學一起High的感覺真好。」吉他手劉逼則形容：「我們的新專輯就像心理測驗，不同狀態的人，都可以找到屬於自己的歌。」主唱阿璞也笑說：「很久沒有來到校園了，可以在中午看到大家，覺得蠻熱血的。」

學霸霸天更逗趣問台下同學：「大家是翹課來聽的嗎？」引發全場笑聲；鼓手阿電則笑說，從舞台上還能看到對面大樓住戶搬著椅子坐在陽台看演出，彷彿VIP包廂一樣，讓他印象相當深刻。團員們也期待在接下來的小巨蛋演唱會上，再次在台下看到熟悉的同學們。接下來，「沒有翅膀的人」校園巡迴將前往5/20屏東大學、6/3文化大學以及6/10中山醫學大學，持續與學生近距離同樂。

「全球人壽 八三夭2026生日趴『沒有翅膀的人』世界巡迴演唱會」門票6/6（六）中午 12:00在KKTIX、全家便利商店 FamiPort開賣。

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