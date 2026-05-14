昔爆秘婚許志豪！翁鈺鈞遭康康虧「感情生變」：有別的男人了

康康模仿洪榮宏。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持《綜藝一級棒》本週六邀來金曲大師洪敬堯登場，康康一看到老友現身，立刻笑喊：「我跟他很要好，因為我跟他哥哥長得很像！」一句話才剛說完，下一秒馬上技癢開啟模仿秀，重現洪榮宏招牌憂鬱神情，浮誇又傳神的模樣讓人笑翻，沒想到康康完全停不下來，緊接著再加碼模仿洪一峰，神韻、語氣相當傳神，連洪敬堯也笑到不行。

康康錄影時大讚洪敬堯上節目都會做足功課，「老師私下真的很認真，都會先了解每位歌手現在的狀態，不僅上通告而已，他是真的很厲害的專業人士。」

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洪敬堯則分享，每次評審其實不輕鬆，「我發現有些歌大家會交替唱，但每個人唱出來風味都不一樣，所以有時候評語反而更難講，因為很怕得罪人。」一旁許志豪聽完立刻追問：「那你最怕得罪誰？」沒想到洪敬堯左右看了一圈後，竟直接指向康康笑說：「只能得罪他啦，我們交情比較好，第二個原因是因為他都沒唱。」康康一聽自爆：「是我對嘴對不好嗎？《流行45轉》我也有一起合唱，不要這樣啦！」

許志豪（右）與翁鈺鈞上台時就被康康虧「感情生變」。

節目中最受觀眾期待的CP對唱，當「豪鈞CP」許志豪與翁鈺鈞上台時就被康康虧「感情生變」。康康語出驚人：「今天翁鈺鈞好像有感情破裂的感覺，是不是她有別的男人了？聽說跟你也是兄弟。」

許志豪聽完故作委屈回擊：「這件事你自己來審問她。」原來先前翁鈺鈞曾與蔡昌憲搭檔合唱，讓許志豪很「吃味」。翁鈺鈞連忙解釋：「本來有想找豪哥，但想說平常太常跟豪哥對唱了，想換一下口味。」眾人一聽立刻虧她「原來是膩了」，康康也出面緩頰：「這是昌憲跟你猜拳贏來的，你願賭服輸啦！」

進入洪敬堯評分環節時，他也坦言陷入選擇障礙：「三對CP都很像情侶檔，每組表現都很好，我很想把『讚牌』對折，三組都給。」最後「讚牌」頒給「森恬CP」與「豪鈞CP」，讓落榜的陳孟賢瞬間「走心」，當場向洪敬堯抗議：「我等一下已經沒歌了，你沒機會，我也沒機會了！」甚至還氣到拉著吳美琳的手，作勢要直接叫車回家，率性反應讓全場笑成一團。

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