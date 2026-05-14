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娛樂 最新消息

男星新戲開拍「搞消失」劇組癱瘓！直播道歉認了抑鬱症：無限期停工

王譯磊。（翻攝自微博）王譯磊。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國短劇人氣男神王譯磊原本要主演新戲《殺死那個春夜》，竟在開拍當天放全劇組鴿子，導致工作全面癱瘓。就在劇組緊急找來男星一航救火之際，王譯磊昨（13日）晚終於現身直播間，宣布「無限期停工」。

王譯磊。（翻攝自微博）王譯磊。（翻攝自微博）

面對排山倒海的「放鴿子」指控，王譯磊在直播中氣色欠佳，坦承自己從去年9月就確診抑鬱症，且軀體化症狀嚴重，身體已經支撐不住。他感性表示：「我意識到自己可能越來越嚴重了」，並正式宣布無限期停止工作，承諾會好好看醫生。

對於外界砲轟他耍大牌，王譯磊倒是認得很乾脆：「大家說我耍大牌還是怎麼樣一點，我覺得一點也不冤枉我，因為確實是我自己可能沒有做到最大限制度的配合。」他向女主角、團隊及全體工作人員道歉，直言是自己「困住了自己」。

王譯磊。（翻攝自微博）王譯磊。（翻攝自微博）

至於為何臨陣脫逃？王譯磊解釋是因為遲遲拿不到完整合格的劇本，反覆修改讓他心態崩潰，身體狀況急劇轉差。他更拋出一句：「拍戲前並沒有收定金和簽合同」，強調並非故意放鴿子。

但這番話顯然讓製片火大，直播期間，網友抓包製片直接在線要求「連線」對質，王譯磊隨後便匆匆下線，製片更是火速發文回擊，稱劇本早就交稿，雙方各執一詞。

王譯磊。（翻攝自微博）王譯磊。（翻攝自微博）

王譯磊坦言自己身為成年人，「該承擔就該承擔」，過去幾次的爽約傳聞，他也澄清全是身體突發不適或合約問題，絕非故意。

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