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玉兔產後掉髮崩潰「真的很想哭」 素顏自拍揭二寶媽辛酸

玉兔現已是二寶媽。（翻攝自臉書）玉兔現已是二寶媽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「玉兔」鄭如吟2022年與導演Howard結婚後，接連迎來兒子「姆姆」與女兒「彌彌」，湊成一個「好」字。原本應該是沉浸在二寶媽的幸福中，沒想到近日她卻在浴室崩潰，對著滿地的頭髮發愁，直呼壓力大到爆表。

玉兔。（翻攝自臉書）玉兔。（翻攝自臉書）

玉兔14日凌晨在臉書老實吐露了身為母親的真實煩惱，她感嘆：「光是洗個澡，看著滿地的頭髮真的是很想哭。」雖然已經是生過兩胎的媽咪，但再次面對這熟悉的「產後掉髮」，那種看著秀髮集體出走的無助感，還是讓她感到鬱悶不已，哀怨表示：「雖然是二寶媽咪，但再次經歷產後掉髮，真的是讓媽媽壓力超大。」

玉兔浴室驚現「毛髮笑臉」，揭密產後落髮低潮。（翻攝自臉書）玉兔浴室驚現「毛髮笑臉」，揭密產後落髮低潮。（翻攝自臉書）

不過，身為堅強的母性代表，玉兔決定不向負能量低頭，她在洗澡時看著手心的一團掉髮，靈機一動決定苦中作樂，「忽然想，就用頭髮做個畫吧，一個笑臉，為自己加油」，她在浴室牆上，用剛剛脫落的髮絲排成一個圓滾滾的「笑臉」，雖然畫面有點淒涼，但也展現了她的超強幽默感。隨後她也分享了自拍照，即便素顏且只包著一條浴巾，氣色看起來依然紅潤，完全是「地表最美落髮畫家」。

玉兔現已是二寶媽。（翻攝自臉書）玉兔現已是二寶媽。（翻攝自臉書）

這篇心酸又好笑的發文一出，也釣出好友貝童彤留言安慰：「沒事的，只是過程！好好享受當下，照顧好自己。」許多媽媽網友也紛紛留言取暖，表示看到那一團頭髮真的會瞬間老了五歲，但也佩服玉兔能用頭髮排笑臉的樂觀。

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