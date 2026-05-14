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娛樂 最新消息

「最性感女主播」人間蒸發1年！腹部隆起被疑當媽 狗仔急喊：姐你沒事吧？

柳岩。（翻攝自微博）柳岩。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾被譽為「中國最性感女主播」的柳岩，近日竟成了微博熱搜上的失蹤人口！她自2025年底後，社群平台全面停擺，連工作室都集體「躺平」，引發全網瘋狂敲碗：「柳岩，妳到底在哪裡？」

柳岩的消失堪稱「教科書級」的低調。據網友統計，她自2025年3月拍完戲後便鮮少露面，小紅書、抖音停在6月，微博則斷在12月，至今ip位置消失、蹤影全無。眼看各平台都快長草了，連知名狗仔都忍不住發圖點名：「姐你沒事吧？粉絲都很擔心你啊！」

柳岩。（翻攝自微博）柳岩。（翻攝自微博）

這場失蹤案最早的線索，要追溯到2025年1月。當時柳岩被拍到出入醫院，身穿寬鬆衣物、小腹明顯凸起，身旁還有神祕男友陪同。雖然粉絲後援會當時火速澄清，表示她是因「子宮肌瘤」手術後回診，並非產檢。

但2026年3月又有網友在鄉間巧遇柳岩，形容她「暴瘦25斤、骨節突出」，詭異的是「小腹微隆」依然存在。這種「極致纖細卻肚子大」的視覺感，讓外界紛紛猜測，46歲的柳岩是否已完成凍卵心願，正躲起來低調備孕或已經升級當媽？

隨著柳岩持續人間蒸發，網友也吵翻天。一派人心疼她的健康，擔心是子宮肌瘤復發導致氣色不佳、雙眼突出；另一派網友則獻上祝福，認為柳岩過去曾感嘆被「物化」、原生家庭不幸福，現在經濟獨立，若是選擇「去父留子」回歸家庭也未嘗不可，紛紛留言：「這個年紀孩子父親已不重要，有個孩子很重要！」截至目前為止，柳岩本人與團隊依然保持沉默。

柳岩。（翻攝自微博）柳岩。（翻攝自微博）

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