台灣第一男優消失2年變這樣 當年被迫下海內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手阜東昇曾有「台灣第一男優」的稱號，他離開成人產業兩年發行專輯《歸途》，今天舉辦記者會鬆口近況，他說：「希望自己可以換個造型重新出發，比較好再來過。」也鬆口近來的心境轉變。

阜東昇發片記者會。（記者陳奕全攝）

當年阜東昇歷經疫情期間沒收入及母親生病開刀需用錢的經濟壓力「下海」，儘管拍了300部片，過程卻相當不堪，他說：「我其實是被經紀公司承諾要發專輯的，就是這間公司用半哄半騙的方法，我也就相信了，之後到尾聲的時候，才發現他們沒有打算履行任何事情，我就毅然決然的離開這裡。」當時還被經紀人毆打，覺得好受傷。

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阜東昇為了圓歌唱之夢非常辛苦，他與後來合作的經紀公司也不愉快，現在乾脆獨立發片，投資台幣百萬圓夢，談到一路支持他的母親，他說：「媽媽都理解，也知道我的夢想是什麼，她也知道參與到其中，給予我鼓勵比較多，也有說可以像舒淇一樣啊，希望我可以把衣服穿回來，可以做回原本該做的事情。」

這次新專輯《歸途》選在5月8日母親節前夕發片，就是當成母親節禮物送給她，阜東昇更藉著發片期許未來能早日辦個人演唱會，「到時候要找媽媽當特別嘉賓，跟她在台上高歌一曲，這是我最大的夢想！」

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