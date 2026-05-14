台灣之光！《虹霧》挺進全球最大原民影展 重現「大豹社戰役」血淚史躍上國際舞台

《虹霧 hongu utux》躍上全球最大原住民族影展舞台，圖為演員林孟君。（原文會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕財團法人原住民族文化事業基金會（原文會）再傳國際佳績！由原文會製作的「百年原殤系列影像」短片《虹霧》，正式入圍全球規模最大、最具指標性的原住民族影展「2026多倫多imagineNATIVE電影與媒體藝術節」。這部由簡學彬執導、林亭莉主演的作品，成功讓台灣原住民族的歷史記憶與文化韌性，再次於國際視野綻放光芒。

今年邁入第26屆的imagineNATIVE影展，是世界各地原民影像創作者夢寐以求的最高殿堂。《虹霧》以泰雅族「大豹社戰役」為背景，透過高祖父之女Loba的視角，重現殖民壓迫下族人遷徙與家庭離散的哀愁。

請繼續往下閱讀...

Ali林亭莉在《虹霧》飾演「Loba」。（原文會提供）

為了守護部落免於日軍侵擾，族人被迫在困境中選擇自我犧牲。片中Loba一句「即使回不了部落，我永遠都是泰雅族人、是大豹社的一員」，林亭莉自然真切的演技展現了族人不忘根源的堅毅，也流露犧牲小我、成全族群未來的深刻情感，令國際評審動容。

除了入圍多倫多影展，原文會近期更在「美國休士頓國際影展」橫掃10項大獎。其中紀錄片《迎靈》尤其受矚目，該片記錄了臺灣原住民族首次向國際聲請遺骨返還、歷經 150 年的返鄉迎靈歷程，由原文會成員王羚榕首次執導即奪下銀獎肯定，展現臺灣影像創作者豐沛的國際競爭力。

《虹霧 hongu utux》由導演簡學彬執導，以泰雅族「大豹社戰役」為背景，描繪族人在被迫遷徙後的家庭故事。（原文會提供）

原文會透過「百年原殤系列影像」計畫，深挖三件影響族群命運的重大歷史事件，包括「阿美族Cepo’戰役」導演勒嘎舒米透過《混濁》與《流離之岸》，揭露1877年清軍假招撫、真屠殺的歷史黑暗面，還原族人被迫流離失所的真相。「太魯閣抗日戰役」楊鈞凱導演的《抵禦之山》帶領觀眾回望20世紀初島內最大規模抗日戰役；蘇弘恩執導的《抉擇》則從少年烏敏視角，探討戰爭陰影下對族群責任的掙扎與成長。「大豹社抗日戰爭」曾宇平與高俊宏執導的紀錄片《重燃之燼》，則是一段感人的尋根旅程。曾宇平在成年後驚覺高祖父正是大豹社頭目，進而透過口述與記憶，拼湊出被歷史塵封的大豹社往事。

《虹霧》入圍2026多倫多imagineNATIVE電影與媒體藝術節。（原文會提供）

原文會董事長瑪拉歐斯感性表示：「原文會將透過更多影像創作，讓國際觀眾理解臺灣原住民族的歷史與文化，也讓族人的故事持續在世界舞台發聲，讓更多人看見原住民族記憶中不曾被遺忘的土地與靈魂。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法