2萬驚人票價打敗蔡依林周杰倫 姜育恆火速秒殺發聲了

姜育恆演唱會的高價位門票已經秒殺。（文星文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道42年的「憂鬱王子」姜育恆，此次將首度以「盛宴」概念打造全新演唱會。其中最高票價2萬元的限量席次，更因價格超越周杰倫、蔡依林的大巨蛋演唱會而掀起話題，目前已全數完售，顯示歌迷對這場空前規格演出的高度期待與情感共鳴。

「姜育恆的盛宴」以極具儀式感與精品級演唱會定位，近期在華語演唱會市場引發高度討論。演出將結合大型弦樂編制與30人樂手陣容，重新詮釋姜育恆歷年經典歌曲，並以「從原點到盛宴」的舞台敘事，串聯台上與台下氛圍，全場更號召觀眾盛裝出席，共同完成這場音樂饗宴。

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從觀眾踏上紅毯的那一刻起，便正式進入完整的「盛宴世界觀」。現場除了規劃專屬拍照區、黑金主視覺與沉浸式開場設計，也安排大量互動細節，希望讓觀眾感受到的不只是「看演唱會」，而是一種久違的「被款待感」，共同創造屬於彼此的優雅與共鳴。

「憂鬱王子」姜育恆首度以「盛宴」概念打造全新演唱會。（文星文化提供）

主辦單位文星文化表示，此次演出籌備時間長達一年，整體規格以國際級GALA概念打造，從視覺、音樂、舞台、入場服裝到觀演氛圍，皆圍繞「赴宴」主題設計，希望每位觀眾不只是來聽歌，而是真正參與一場屬於歲月與人生的相聚，回應姜育恆與歌迷多年來歷久彌新的雙向奔赴。

面對外界熱議的高票價設計，歌迷則以實際行動給出最直接回應。2萬元限量席次開賣後迅速售罄，不少成功搶票的歌迷認為，真正珍貴的從來不是座位本身，而是能參與一場兼具情感重量、質感與記憶價值的演出。

姜育恆也感性表示，希望將這場演出獻給所有一路陪伴他走過歲月的人，回報歌迷42年來的相知相惜。

他說：「這一次台北的演唱會，我們叫『盛宴』，是一場盛裝的晚宴。我希望能很近距離地看到歌迷，也希望他們能把我看得很仔細。即便是最後一排、樓上最後一排的觀眾，也都能清楚地看見我。」

姜育恆進一步表示，之所以不用「演唱會」命名，而選擇以「盛宴」為題，就是希望歌迷是被邀請而來，「我來看你，你也來見我，這是一場音樂上的見面。我們用最尊重人、最理解人、最親近人的方式結合在一起，成為這場演出的核心。我懂你，也希望你懂我，懂我的人，就來看我。我跟歌迷，都是這場盛宴的一部分。」

他最後也深情邀請歌迷，「這不只是一場演唱會，而是一個獻給歲月、友情、人生，以及所有懂得的人們的夜晚。」

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