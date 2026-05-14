中國電影市場急凍！票房連兩年近「腰斬」還爆撤檔潮

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國電影市場持續降溫，近兩年呈現明顯衰退趨勢。根據中國國家電影局數據，2024年全國電影總票房為425.02億元人民幣，較2023年的549.15億元下滑約22.6%，連續兩年走跌；若與2019年疫情前高點642.66億元相比，更已蒸發超過217億元，市場規模幾近「腰斬」。

進入2026年，市場頹勢仍未止血。今年春節檔票房再度重挫，年減達39.5%，顯示最關鍵的黃金檔期也失去支撐力，市場回溫動能明顯不足。

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中國今年五一檔期由程偉豪執導、邱澤主演新片《消失的人》稱霸票房。（翻攝自微博）

而在五一檔期前夕，撤檔潮更集中爆發。4月30日，「多部電影撤檔五一」衝上微博熱搜，引發市場震盪。

其中原定於5月1日上映的電影《三心兩意》，在4月30日下午臨時宣布撤檔，據悉點映票房僅約78萬至95萬元人民幣，首日排片占比甚至不足2%。片方僅表示需「重新選擇檔期」，未進一步說明原因。

同樣原訂五一檔上映的《森中有林》也在4月22日宣布撤檔，改至5月23日上映，該片由于和偉、高圓圓主演。

此外，早在市場期待中的喜劇電影《千金不換》，也在今年3月26日修改官宣內容，直接將上映時間改為「2026敬請期待」，該片由馬麗、范丞丞主演。

隨著《三心兩意》、《森中有林》與《千金不換》接連退出或延後，中國2026年五一檔期罕見出現「大片集體撤退」現象，檔期內容幾乎被清空，也讓市場信心再度受到衝擊。

不僅如此，觀察2026年五一檔期整體布局，相較往年多部大片競逐，今年已明顯轉為保守，多數作品延後上映或避開檔期，形成近年罕見的「空檔化」現象，進一步反映片商對票房環境的悲觀態度。

分析指出，中國電影市場目前已同時承受年度票房下滑、核心檔期失守與撤檔潮三重壓力，產業正面臨結構性轉變，觀影需求與投資信心同步降溫。

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