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涉閃兵求刑2年6月 金鐘戲王薛仕凌首開庭

金鐘戲王薛仕凌。（資料照）金鐘戲王薛仕凌。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕金鐘戲王薛仕凌涉嫌於2011年間斥資30萬元，勾結閃兵集團首腦陳志明，以憋氣提高血壓、讓陳嫌冒名配戴24小時血壓機等方式，取得「中度高血壓」診斷證明而免役，且在藝人王大陸掀起的藝人閃兵被捕潮發生後，薛害怕被搜索拘提，主動到地檢署投案，卻否認犯行，檢方今年3月將他依妨害兵役治罪條例，並以犯後態度惡劣，求刑2年6月；新北地院今上午9時許將提訊在押中的陳嫌並傳訊薛仕凌，首度開庭審理，薛仍否認犯行、陳則認罪。

由於這次開庭為審查庭，被告若否認犯罪將移由審理庭審理；薛庭訊後受訪時表示，謝謝大家關心、不好意思造成大家困擾，目前還沒有可以向大家報告的。

金鐘戲王薛仕凌。（記者王定傳攝）金鐘戲王薛仕凌。（記者王定傳攝）

檢警查出，薛的手機通訊群組內，劇組製作人替他擬了一份「個人聲明」，內容指薛仕凌有天走進錄音室時收到一張紙條，稱有兵役問題可聯繫紙條上的人，他事後雖交了錢，但陳志明未協助他躲避兵役，「關於被詐騙部分我未對外張揚，後續體檢仍由我本人依正式程序..」，試圖將逃兵行為宣稱為遭詐騙。

金鐘戲王薛仕凌。（記者王定傳攝）金鐘戲王薛仕凌。（記者王定傳攝）

檢方認為，薛仕凌為了脫罪，收到檢警偵辦閃兵案的風聲後，出面「假自首」，找來不知情劇組顧問醫師幫忙背書，再發布不實內容的新聞稿為自己洗白，犯後態度惡劣，沒有毫無悔意，因此依妨害兵役治罪條例將他起訴，具體求刑2年6月。

至於真正「自首」的藝人們，如藝人阿達（本名：昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）等人，檢方今年4月第4波偵結藝人閃兵案，將他們起訴以其等自首、積極配合偵查且深表悔悟，請法院斟酌給予緩刑。

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