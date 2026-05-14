等了12年拍到奇蹟畫面！熊鷹高空「牽爪」求偶超浪漫

〔記者許世穎／台北報導〕台灣生態紀錄片導演梁皆得繼《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》、《守護黑面琵鷺》後，再耗時12年完成最新作品《飛吧！熊鷹》，以台灣最神祕的猛禽「熊鷹」為主角，不僅拍下大量珍稀生態畫面，其中最震撼的，莫過於兩隻熊鷹在高空展開宛如「對爪求偶舞」的浪漫瞬間，畫面曝光後也讓不少觀眾直呼「像在看空中雙人舞」。

《飛吧！熊鷹》中一幕「對爪求偶」，是導演花費5個月拍到的珍貴畫面。（采昌提供）

《飛吧！熊鷹》透過長年研究熊鷹、被譽為「太極鷹王」的學者孫元勳帶領觀眾深入山林腹地，一窺熊鷹鮮少曝光的生態行為，同時也點出牠們逐漸消失的生存危機。梁皆得坦言最大的難關其實不是技術，而是漫長的等待。

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尤其片中最珍貴的「對爪求偶」畫面，更讓他苦守數月才終於拍到。他透露，早在開拍前就知道熊鷹有這樣的行為，但始終可遇不可求，「一開始真的像在抓龜走鱉」，常常這邊等不到、那邊又錯過。

直到2023年，他決定不再四處移動，而是固定守在烏來福山部落同一個地點，從10月一路拍到隔年2月，幾乎天天上山等待，「有時候當下明明看到了，但因為角度或反應速度，還是不一定拍得到。」最後終於成功捕捉完整畫面，也成為電影最令人屏息的高潮之一。

除了熊鷹翱翔天際的震撼場面，《飛吧！熊鷹》也意外拍下許多療癒十足的山林動物身影，包括水鹿、黃喉貂、獼猴、山羌、山羊與野豬等，宛如「山林版動物森友會」，成為片中另一大驚喜。

導演梁皆得耗時12年，捕捉難能可貴的熊鷹畫面。（采昌提供）

梁皆得透露，原本團隊是希望透過架設監視攝影機，拍到熊鷹獵捕獵物的瞬間，因此長時間將攝影機留在森林裡，希望在不干擾野生動物的狀況下，記錄牠們最自然的模樣。「攝影機就放在那裡，動物慢慢就會習慣，自然做牠們自己的事情。」沒想到最後雖然仍未拍到熊鷹真正狩獵的畫面，卻意外留下大量充滿生命力的珍貴鏡頭，也讓整部電影多了溫暖與趣味。

導演坦言，至今仍沒有人真正拍過熊鷹獵捕動物的完整畫面，「只知道牠可能會追逐獵物，但真正狩獵的瞬間，還是非常神秘。」也因為這份未知，更讓熊鷹增添迷人魅力。《飛吧！熊鷹》5月15日正式上映。

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