自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

等了12年拍到奇蹟畫面！熊鷹高空「牽爪」求偶超浪漫

〔記者許世穎／台北報導〕台灣生態紀錄片導演梁皆得繼《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》、《守護黑面琵鷺》後，再耗時12年完成最新作品《飛吧！熊鷹》，以台灣最神祕的猛禽「熊鷹」為主角，不僅拍下大量珍稀生態畫面，其中最震撼的，莫過於兩隻熊鷹在高空展開宛如「對爪求偶舞」的浪漫瞬間，畫面曝光後也讓不少觀眾直呼「像在看空中雙人舞」。

《飛吧！熊鷹》中一幕「對爪求偶」，是導演花費5個月拍到的珍貴畫面。（采昌提供）《飛吧！熊鷹》中一幕「對爪求偶」，是導演花費5個月拍到的珍貴畫面。（采昌提供）

《飛吧！熊鷹》透過長年研究熊鷹、被譽為「太極鷹王」的學者孫元勳帶領觀眾深入山林腹地，一窺熊鷹鮮少曝光的生態行為，同時也點出牠們逐漸消失的生存危機。梁皆得坦言最大的難關其實不是技術，而是漫長的等待。

尤其片中最珍貴的「對爪求偶」畫面，更讓他苦守數月才終於拍到。他透露，早在開拍前就知道熊鷹有這樣的行為，但始終可遇不可求，「一開始真的像在抓龜走鱉」，常常這邊等不到、那邊又錯過。

直到2023年，他決定不再四處移動，而是固定守在烏來福山部落同一個地點，從10月一路拍到隔年2月，幾乎天天上山等待，「有時候當下明明看到了，但因為角度或反應速度，還是不一定拍得到。」最後終於成功捕捉完整畫面，也成為電影最令人屏息的高潮之一。

除了熊鷹翱翔天際的震撼場面，《飛吧！熊鷹》也意外拍下許多療癒十足的山林動物身影，包括水鹿、黃喉貂、獼猴、山羌、山羊與野豬等，宛如「山林版動物森友會」，成為片中另一大驚喜。

導演梁皆得耗時12年，捕捉難能可貴的熊鷹畫面。（采昌提供）導演梁皆得耗時12年，捕捉難能可貴的熊鷹畫面。（采昌提供）

梁皆得透露，原本團隊是希望透過架設監視攝影機，拍到熊鷹獵捕獵物的瞬間，因此長時間將攝影機留在森林裡，希望在不干擾野生動物的狀況下，記錄牠們最自然的模樣。「攝影機就放在那裡，動物慢慢就會習慣，自然做牠們自己的事情。」沒想到最後雖然仍未拍到熊鷹真正狩獵的畫面，卻意外留下大量充滿生命力的珍貴鏡頭，也讓整部電影多了溫暖與趣味。

導演坦言，至今仍沒有人真正拍過熊鷹獵捕動物的完整畫面，「只知道牠可能會追逐獵物，但真正狩獵的瞬間，還是非常神秘。」也因為這份未知，更讓熊鷹增添迷人魅力。《飛吧！熊鷹》5月15日正式上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中