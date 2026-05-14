25部影史傑作一次看！金馬紀念美國電影大師比利懷德120歲冥誕

2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展主視覺。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕美國傳奇名導比利懷德今年迎來120歲冥誕，金馬經典影展也宣布推出「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」，將於7、8月巡迴台北、台中兩地，大銀幕重現這位好萊塢殿堂級編導的25部代表作。從《熱情如火》、《公寓春光》到《日落大道》等影史經典一次集結，不僅完整回顧他橫跨黑色電影、浪漫喜劇、戰爭片與社會諷刺的驚人創作能量，也成為金馬經典影展近年從明星、類型再到作者導演策展脈絡的重要一章。

《七年之癢》為瑪麗蓮夢露打造的性感形象深植人心，開啟她的巨星之路。（金馬執委會提供）

被譽為「好萊塢最偉大的全能編導之一」的比利懷德，以辛辣的台詞、縝密精準的劇本結構，以及對人性幽微處的深刻觀察聞名。他其實出生於奧匈帝國，年輕時赴柏林追逐電影夢，後因納粹崛起被迫流亡法國，最終在好萊塢闖出輝煌成就。本次影展除了放映《日落大道》、《龍鳳配》、《七年之癢》、《熱情如火》、《公寓春光》等膾炙人口之作，也將放映多部台灣少見的珍貴作品，包括他流亡法國時拍攝的《壞種》，早已可見其前衛影像風格。

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《公寓春光》傑克李蒙搭配莎莉麥克琳，在奧斯卡贏得最佳影片大獲全勝。（金馬執委會提供）

比利懷德初到好萊塢時先以編劇嶄露頭角，隨後憑藉《荳蔻年華》正式跨足導演領域。之後他更接連拍出《雙重保險》、《失去的週末》、《戰地軍魂》等影史名作。《雙重保險》至今仍被視為黑色電影經典範本；《失去的週末》則成為影史首部同時奪下奧斯卡最佳影片與坎城影展最高榮譽的電影。《戰地軍魂》更以集中營中的人性角力，影響後世無數監獄與越獄電影。

2026金馬經典影展獻映25部影史傑作 紀念美國電影大師比利懷德120歲冥誕。（金馬執委會提供）

除了戲劇與黑色電影，比利懷德同樣擅長喜劇與類型混搭。《情婦》融合懸疑、法庭攻防與男女鬥嘴喜劇，《柏林豔史》則在愛情故事中暗藏政治諷刺。而他最廣為人知的，依舊是那些至今仍被奉為經典的喜劇作品。《七年之癢》留下瑪麗蓮夢露壓裙的影史名場面，《熱情如火》更被無數影評譽為史上最佳喜劇之一。《公寓春光》則以都會愛情包裹孤獨與現代焦慮，成為橫掃奧斯卡的重要代表作。

影展也特別選映不少風格特殊的作品。《壯志凌雲》描寫傳奇飛行員林白事蹟，《神探福爾摩斯》則被許多書迷認為是最出色的大銀幕版本之一，甚至被視為後來《新世紀福爾摩斯》的靈感來源。《倒扣的王牌》當年因辛辣批判媒體生態而不受歡迎，如今卻已成為美國國家電影保護局典藏的經典之作。

比利懷德最後執導作品《Buddy Buddy》因版權問題無緣本屆影展，不過影展仍選入他晚期代表作《麗人劫》，透過調查傳奇女星死亡真相，彷彿與《日落大道》形成遙相呼應，也為這位電影大師的創作生涯留下既感傷又華麗的句點。

此外，今年金馬經典影展也持續推出「超級影癡套組」，讓影迷能以接近六折優惠一次收藏所有場次，並獲得限量「Jo Malone London芳醇香氛禮盒」。台北場套組售價3,750元、台中場3,250元，將於5月29日下午1點於金馬影展官方網站開賣，單場預售則自6月18日正式啟售。

「2026金馬經典影展：比利懷德120週年紀念展」台北場將於7月24日至8月13日舉行，台中場則於8月5日至8月16日登場，影展期間也將推出多場講座與影迷專屬活動。更多活動和售票資訊將陸續公開，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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