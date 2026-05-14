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坎城影展》《玩命關頭》25週年登坎城影展！保羅沃克愛女合體馮迪索致敬父親

馮迪索在坎城歡慶《玩命關頭》25週年。（美聯社）馮迪索在坎城歡慶《玩命關頭》25週年。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢人氣飆速系列《玩命關頭》迎來25週年！第79屆坎城影展也特別於午夜放映單元舉辦首集《玩命關頭》放映，「唐老大」馮迪索率領蜜雪兒羅卓奎茲、喬丹娜布魯斯特以及製片尼爾H莫瑞茲都親自現身，已故男星保羅沃克的女兒梅朵沃克也驚喜現身，成為全場焦點。

雪兒羅卓奎茲（左）和喬丹娜布魯斯特（右）獻吻馮迪索。（翻攝自坎城影展官方臉書）雪兒羅卓奎茲（左）和喬丹娜布魯斯特（右）獻吻馮迪索。（翻攝自坎城影展官方臉書）

27歲的梅朵身穿黑色西裝外套與父親昔日戰友一同走上坎城紅毯，還在拍照前給了馮迪索一個溫暖擁抱。事實上，她近年來始終與《玩命關頭》家族維持深厚情誼，不僅曾在《玩命關頭X》中客串演出，馮迪索更是她的教父。

製片尼爾H莫瑞茲（左起）、喬丹娜布魯斯特、馮迪索、梅朵沃克、雪兒羅卓奎茲齊聚坎城影展。（美聯社）製片尼爾H莫瑞茲（左起）、喬丹娜布魯斯特、馮迪索、梅朵沃克、雪兒羅卓奎茲齊聚坎城影展。（美聯社）

坎城影展官方也特別發文慶祝《玩命關頭》系列25週年，該系列至今已推出11部作品，全球票房累積高達73億美元，成為環球影業旗下最成功的電影系列之一。馮迪索日前也已在社群宣布，系列最新作品《Fast Forever》將於2028年推出，並向2013年車禍離世的保羅沃克致敬。

坎城影展則形容，《玩命關頭》不只是賽車電影，更是擁有「影史最刺激且最多元演員陣容之一」的代表性系列，如今隨著首集再度登上大銀幕，也讓全球影迷再次回味這段橫跨25年的速度傳奇。《玩命關頭》系列第11部作品《Fast Forever》預計2028年3月17日正式上映。

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