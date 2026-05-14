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娛樂 最新消息

迷妹寫Stray Kids同人文遭判「勞動18個月」 網喊：守護台灣神聖帝國

〔記者廖俐惠／綜合報導〕俄羅斯一名粉絲因為撰寫韓團Stray Kids的同人文，沒想到卻遭罰勞動刑，引來台灣網友震驚，直呼「守護神聖無碼帝國」！

Stray Kids的Lee Know、韓知城的「旻城CP」，以及黃鉉辰、Felix的「辰菲CP」等都相當受歡迎。（達志影像）Stray Kids的Lee Know、韓知城的「旻城CP」，以及黃鉉辰、Felix的「辰菲CP」等都相當受歡迎。（達志影像）

追星腦補嗑CP，對粉絲來說都是稀疏平常的事情，有時候還會寫BL同文小說、BL漫交流都十分正常，只是俄羅斯一名36歲的攝影師亞歷山德拉庫齊克（Alexandra Kuzyk）去年被發現撰寫Stray Kids的18禁男男同人文，竟然被逮捕且遭指控非法製作色情內容。

根據英國衛報報導，原來是有一名女子向警方供稱，未成年女兒持有亞歷山德拉庫齊克撰寫的BL小說，亞歷山德拉庫齊克因而惹禍上身，遭到警方逮捕。她供稱寫同人小說是自己的業餘愛好，坦承犯行，檢方將其求處4年有期徒刑，上周判決出爐，法官判處她18個月的強制勞動，其中10%的收入還要上繳至國庫。

報導指出，俄羅斯法院近年出現越來越多「強制勞動」的判決，此舉被視作克里姆林宮打壓LGBT族群權利。俄羅斯總統普丁在2014年頒布的禁令，一開始僅禁止向小朋友宣傳「非傳統性關係」，隨後範圍不斷擴大。到了2023年11月，俄羅斯最高法院將「LGBT運動」列為極端主義組織，將積極支持該運動的行為定義為犯罪。

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