《靈異教師神眉》主題曲他們唱的！日本樂團行腳巡禮 番外篇台灣開唱

日本樂團「-真天地開闢集團-慈愚挫愚」將來台開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕 日本樂團「-真天地開闢集團-慈愚挫愚」（-SKS-ZIGZAG）以「向愚昧之人伸出救贖之手」為核心概念、於2016年正式展開活動的，他們宣布將於10月4日（日）首度登上海外舞台，於新莊Zepp New Taipei舉行專場演出「行腳巡禮MISOGI ～番外篇～ in 台灣」。這不僅是樂團成軍10週年的重要里程碑，更是他們首次跨出海外、踏上台北的舞台，為「參拜者」帶來專屬的演唱會「禊」（MISOGI，儀式之意）。

-真天地開闢集團-慈愚挫愚（-SKS-ZIGZAG）由命 -mikoto-（主唱／吉他）、龍矢 -ryuya-（貝斯）、影丸 -kagemaru-（鼓手）組成的三人樂團。他們將演唱會稱為象徵淨化身心儀式的「禊」，而樂迷則被稱為「參拜者」。演唱會的整體氛圍從充滿能量的搖滾，到朗朗上口的流行曲風，甚至帶點搞笑感的音樂風格都能自由切換。與他們外表給人的印象截然不同，樂團展現出充滿記憶點又富有幽默感的世界觀，以及高度的音樂性，打造出宛如祭典般的演出空間。

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現場演出更魄力十足，擅長以燈光、影像與戲劇性橋段交織，打造出彷彿進入異界的感官體驗，結合充滿情緒的重節奏音樂，成員不時穿插搞笑橋段營造反差效果，讓參拜者們深深被吸引、陶醉不已。樂團於2022年登上日本國內指標性場館日本武道館舉行專場演唱會，門票售罄，隔年發行的該場演出Blu-ray更於Oricon週榜Blu-ray部門獲得第2名的佳績。2023年他們推出專輯《慈愚挫愚 四 -最高-》後展開首次全國Hall巡演，全系列9場演出門票皆被搶購一空、動員約2萬名觀眾。2024年發行EP《Gran ∞ Grace》與現場影像作品，並舉辦規模再升級的「全國開關禊・天與地」巡演，最終站於橫濱Arena登場，全12場共動員約3萬人，舞台氣勢與震撼度持續擴張。

此外，《P0WER-惡靈退散-》作為國民級動畫《靈異教師神眉》2025年新版片頭主題曲，讓許多動漫迷也陷入他們的音樂魅力中，該曲以壓倒性的熱量與宏大編制展現其代表性風格，在嚴肅與幽默、溫柔與男子氣概之間自由切換；從重型搖滾到歌謠風與清爽流行旋律，他們多變且高度完成度的音樂語言，也使《Promise》、《天（ama）》、《E.v.e》與《きちゅねのよめいり（Kichune no Yomeiri）》等作品廣受討論，展現新世代樂團少見的創作幅度與戲劇張力。

當「禊」首度降臨台北，Zepp New Taipei將蛻變為充滿情感的儀式空間。為慶祝成團10週年，樂團公開全新視覺並在日本展開「47都道府縣 行腳巡禮禊 ～第二彈～」巡演，而台北場正是此巡迴的重要番外篇。10月4日，他們即將要把獨一無二的世界觀完整移植至台北，邀請所有參拜者共同完成這場跨越國境的禊儀式。

「行腳巡禮MISOGI ～番外篇～ in 台灣」將於10月4日（日）於Zepp New Taipei登場，門票採實名抽選制，5月18日（一）～20日（三）開放登記抽選，5月22日（五）中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於6月2日（二）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。售票與演出詳情請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書以及IG專頁。

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