KOSPI衝歷史新高！Gary曝散戶辛酸全網有感

Gary貼出KOSPI指數（韓國綜合股價指數）暴衝畫面，引發南韓網友共鳴。（翻攝自IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓股市最近漲到讓不少人懷疑人生，就連韓星Gary也撐不住了。

13日，Gary突然在社群貼出KOSPI指數（韓國綜合股價指數）暴衝畫面，還忍不住崩潰發文：「這段時間我到底在幹嘛……FOMO們，一起加油吧。」短短一句話，瞬間引爆大量共鳴。

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主要是最近南韓股市真的像開外掛一樣狂漲，KOSPI甚至衝到7844點，創下歷史最高紀錄，距離8000點只剩一步之遙。

而Gary提到的「FOMO」，其實就是近來全球超流行的焦慮詞，意思是「害怕錯過」。尤其看到別人股票賺翻、自己卻沒進場，那種「只有我沒賺到」的崩潰感，直接讓無數網友引發共鳴。

不少韓網看到Gary發文後，也紛紛留言：「原來明星也有股票焦慮」、「這篇太真實了」、「現在沒買股票的人都像被世界拋下」。甚至有人笑說：「Gary不是在發文，是在替全亞洲股民發聲。」

另一方面，Gary近年逐漸淡出演藝圈，把生活重心放在家庭，2017年與小10歲圈外老婆結婚後，目前育有一子，偶爾透過社群分享近況。

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