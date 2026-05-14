《大君夫人》還沒下檔 《王室死對頭》3天衝Netflix全球第一

林知衍（左）和許楠儁主演的新劇《我的王室死對頭》開播短短3天，直接衝上Netflix全球非英語影集冠軍。（翻攝自SBS Drama IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星林知衍主演的新劇《我的王室死對頭》開播短短3天，直接衝上Netflix全球非英語影集冠軍，順便刷新SBS金土劇史上最快紀錄，氣勢超猛。

《我的王室死對頭》一開始其實不被看好，畢竟同檔正面迎戰的是IU、邊佑錫主演、收視一路狂飆的《21世紀大君夫人》，沒想到靠著「朝鮮惡女穿越現代」的荒謬劇情，意外打中全球觀眾。

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林知衍在《我的王室死對頭》個性火爆直爽。（翻攝自SBS Drama IG）

劇中林知衍附身現代女演員後，對財閥男主角瘋狂開嗆，甚至直接上演「花朵暴打」名場面，荒謬程度直接變成韓網迷因素材，不少海外觀眾也徹底入坑。

有人笑說：「這部讓我重新愛上韓劇。」也有人表示：「林知衍每次出場都像瘋子，但我停不下來。」尤其她和許楠儁的「惡人CP」互動，被封為近期最有火花的冤家組合。

目前《我的王室死對頭》收視也從4.1%快速升到5.4%，隨著《21世紀大君夫人》即將完結，外界也開始好奇，這部戲是否真能接棒成為下一部爆紅韓劇。

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