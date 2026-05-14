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金曲37》蔡依林拚第2座歌后！睽違19年「再闖死亡之組」 中國歌手參戰也來搶

蔡依林睽違19年再度角逐金曲歌后，與彭佳慧、洪珮瑜、單依純等人同場廝殺，被網友封為「死亡之組」。（資料照，記者胡舜翔攝）蔡依林睽違19年再度角逐金曲歌后，與彭佳慧、洪珮瑜、單依純等人同場廝殺，被網友封為「死亡之組」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第37屆金曲獎昨（13日）公布入圍名單，其中競爭最激烈的「最佳華語女歌手獎」再度被網友封為死亡之組，包括蔡依林、彭佳慧、洪珮瑜、陳嫻靜、劉艾立，以及中國歌手單依純同場廝殺，戰況超激烈。其中，「Jolin」蔡依林更將挑戰睽違19年爭奪第二座金曲歌后寶座，瞬間引爆大批忠實粉絲、樂迷引頸期盼。

【蔡依林睽違19年再戰歌后　《Pleasure》橫掃多項大獎】

蔡依林過去曾4度角逐金曲歌后，並於2007年憑藉《舞孃》成功封后，如今帶著新專輯《Pleasure》再度叩關歌后寶座。此次她不僅入圍最佳華語女歌手獎，還一口氣橫掃「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」等多項大獎，《Pleasure》與《Fish Love》也雙雙入圍最佳MV獎，被視為本屆最大贏家之一。

【《Pleasure》轉型幅度大　蔡依林封后呼聲超高】

不僅如此，蔡依林此次主打融合電子、R&B與舞曲元素的《Pleasure》，被不少樂評認為是她近年轉型幅度最大的一張作品，也讓外界看好她再度封后的呼聲相當高。不過同場競爭的歌手同樣來勢洶洶，包括深耕獨立音樂圈的洪珮瑜，以及唱功備受肯定的彭佳慧，都被視為蔡依林的強力對手。

【單依純強勢參戰　兩岸網友為歌后人選吵翻天】

此外，中國歌手單依純此次也強勢入圍歌后名單，再度掀起兩岸歌手同場較勁話題，許多台灣網友、中國網民分別在社群激烈論戰，紛紛直言「這屆根本神仙打架」、「誰沒得都可惜！」、「今年歌后一定是Jolin」、「單依純必贏！」甚至有人認為這是近年最難預測的一屆歌后戰，相關討論也持續在Threads與PTT延燒。

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