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北原山貓、蔣進興邊唱邊聊理財？揭「財富密碼」 連鴻源詐騙案都敢講

《小米田的法律課》主持人Resin （左）與林韋翰律師一同探討網路言論自由與公然侮辱。（原文會提供）《小米田的法律課》主持人Resin （左）與林韋翰律師一同探討網路言論自由與公然侮辱。（原文會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕 隨著報稅季到來，五一勞動節剛過不久，社會對於勞工權益、理財規劃與法律議題的關注同步升溫。原住民族廣播電台致力成為聽眾的「生活神隊友」，推出《Mitengil勞動物語》、《Alian理財集會所》與《小米田的法律課》三檔節目，從族人視角出發，將艱深知識轉化為貼近日常的生活指南，陪伴聽眾在變動的時代中，守護自身權益。

《Mitengil勞動物語》連續兩年（2023、2024）入圍廣播金鐘獎企劃編撰獎，聚焦族人在日常中容易忽略的勞動議題，從勞工保險、職災預防，到青年打工與勞資爭議，透過新聞案例與職人分享，提供聽眾面對職場情境的判斷智慧，提升應對能力。

自新竹馬偕紀念醫院的Siloko．Haluwiy希露谷．哈路薇在《Mitengil勞動物語》分享成為護理師的選擇、訓練歷程與一路走來的轉折。（原文會提供）自新竹馬偕紀念醫院的Siloko．Haluwiy希露谷．哈路薇在《Mitengil勞動物語》分享成為護理師的選擇、訓練歷程與一路走來的轉折。（原文會提供）

《Mitengil勞動物語》製作團隊表示：「節目就像一個翻譯器，把制度轉化成可以被理解和使用的語言。」近期便邀請新竹馬偕醫院護理師Siloko．Haluwiy希露谷．哈路薇，討論醫療勞動環境與長照3.0的實務挑戰。透過第一線工作現場的觀察，讓抽象法條回歸到生活情境之中，轉化為聽眾的行動方針。

《Mitengil勞動物語》邀請原民會新北區就業服務辦公室督導林慧婷（左起）、專員蘇瑜璍與主持人小傅分享相關勞動議題。（原文會提供）《Mitengil勞動物語》邀請原民會新北區就業服務辦公室督導林慧婷（左起）、專員蘇瑜璍與主持人小傅分享相關勞動議題。（原文會提供）

《理財集會所》邀請財經網紅怪老子（左），與3位主持人暢聊驚奇的詐騙事件，並理性提醒族人多留心。（原文會提供）《理財集會所》邀請財經網紅怪老子（左），與3位主持人暢聊驚奇的詐騙事件，並理性提醒族人多留心。（原文會提供）

《Alian理財集會所》身為廣播金鐘獎常客，2023至2025年分別入圍生活風格節目獎、少年節目獎，以生活化的語言，帶領聽眾探索理財世界，分為「週六-深度知識風」與「週日-生活輕理財」兩大主題，於每六、日早上9點播出，不僅邀請財經達人「怪老子」傳授專業心法，更以族人視角暢談理財觀念。

節目中分享了台灣史上著名的「鴻源詐騙案」，提醒族人理性投資、避開陷阱；也邀請北原山貓陳明仁、馬蘭吟唱隊蔣進興等著名音樂人，在歌聲中暢談理財。從阿美族鷹架達人，到太魯閣族主播的職場甘苦，鼓勵聽眾用儲蓄翻轉未來，找到最接地氣的財富密碼。

《小米田的法律課》則以「生活中的法律」為核心，從部落生活情境出發，透過案例解析與專家對談，提升族人法律素養，維護自身權益。面對數位時代的言論風波，5月9日（六）節目便邀請致力於守護原住民族權益的林韋翰律師，探討網路言論自由與公然侮辱、誹謗罪之間的界線。

主持人Resin分享：「在部落，我們坦率表達，但在網路社群世界，我們必須學會把這份熱情，換一種更安全的方式來表達。」留言前，可運用「停、看、聽」三秒原則，避免情緒性發言帶來法律風險，節目於每周六、日早上8點播出。

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