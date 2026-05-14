嚴正嵐狂摸肚爆有喜？重演許瑋甯懷孕前一幕 急捶肚自證真相

余子嫣（前排左起）、李維維、謝其文、夏靖庭、嚴正嵐、柯素雲、阮安妮和蕭景鴻以及宋亭頤（後排左起）、邵奕玫、洪君昊、李辰翔、吳奕蓉、潘君侖出席《大愛街2巷》首映記者會。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲等人昨出席大愛新戲《大愛街2巷》首映會，其中女主角嚴正嵐劇中飾演凡事講求標準化流程「SOP女王」，在台上分享拍戲趣事時，卻數度撫摸肚子，讓已有1個兒子的她遭疑是否第二胎報到，畢竟先前許瑋甯曾在金鐘獎典禮上摸肚，當時雖稱「衣服太緊」，事後卻證實已懷孕，因此嚴正嵐的舉動也格外引人注意。

對此，嚴正嵐受訪時連忙否認懷孕傳聞，解釋因為自己很擔心衣服太皺，才一直下意識摸衣服，想把它撫平。這回應和許瑋甯的有些雷同，她立刻緊張自曝「沒有時間啦」，甚至還大力捶肚子，自證沒有第二胎。

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嚴正嵐（右）在台上受訪，不停摸肚，遭疑有孕。（記者蕭方綺攝）

此外，李維維這回在劇中挑戰心直口快、熱愛八卦的職業婦女。她說自己從未當過媽媽或人妻，角色中充滿執念與負面情緒，加上台詞又快又密，「只要錯一個字就全錯」，讓她直呼相當有挑戰性。

柯素雲則在劇中飾演阿嬤，還自創「手語記憶法」幫助背台詞。她透露曾因台詞量太大壓力爆棚，甚至一度想哭，還會搭配誇張肢體動作加深記憶，結果常讓現場演員笑場，「但我本人還是努力繃住不笑。」

飾演阿公的夏靖庭則笑稱在棚內拍戲像回到小學時代，大家在休息區都有固定座位，像同學一起做功課，劇組感情也相當融洽，還會輪流加菜分享美食，戲裡戲外都充滿一家人氛圍。

吳奕蓉則大讚導演葉天倫是溫暖又感性的領導者，拍攝現場經常播放音樂帶情緒，甚至講解劇情時還會講到哽咽。她也透露，有次工作人員因趕進度不慎發生小碰撞，導演立刻向大家喊話：「藝術沒有那麼重要，大家身體最重要、健康最重要。」讓整個劇組都感到相當安心。《大愛街2巷》將於5月14日起，每週一至週五晚間8點，在大愛頻道與YouTube同步播出。

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