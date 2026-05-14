孫芸芸26歲愛女爆未婚生女「近照容貌變了」...親上火線4字回應

廖思惟這張照片被網友以為動豐唇手術。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／台北報導〕「微風小公主」廖思惟今年3月爆出在澳洲未婚生女，26歲就升格當媽，引發外界熱議。近日她返台過母親節，並在社群分享自拍近照，沒想到卻被網友質疑嘴唇變得更加豐厚，猜測她是否悄悄「進廠維修」，對此，她也親自回應解答。

廖思惟日前在小紅書曬出坐在車內的自拍，五官顯得更加立體，嘴唇也看起來比過去更加水潤飽滿。有網友忍不住留言詢問：「豐唇了？」對此，她沒有動怒，反而大方回：「畫了唇線！」否認做了豐唇手術，也打消外界對她整形的猜測。

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廖思惟（上）和孫芸芸母女情深。（翻攝自IG）

廖思惟是「台灣第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的掌上明珠，承襲父母高顏值與時尚品味，雖然並未正式出道當藝人，但社群平台仍吸引大批粉絲追蹤，她也經常分享私下生活與穿搭日常。

而她3月底被爆出早已在澳洲未婚生女，孩子如今已2歲多，消息曝光後震驚外界。對此，微風集團當時低調表示：「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心。」孫芸芸則公開力挺女兒，表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」之後更二度發聲，希望外界能留給女兒與孫女安靜成長的空間。

至於孩子生父身分，先前一度傳出是富二代，但男方未負起責任，最終兩人分手，不過相關傳聞至今皆未獲廖思惟本人證實。

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