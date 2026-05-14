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28歲房仲網紅子杰買房1年猝逝！生前拚第一桶金「開計程車16小時」累到爆血

房仲網紅子杰生前為了存下第一桶金，曾長時間開計程車工作。（翻攝自臉書）房仲網紅子杰生前為了存下第一桶金，曾長時間開計程車工作。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕28歲房仲網紅「子杰」日前驚傳在睡夢中猝逝，他生前曾拍片分享買房歷程，坦言自己為了存下人生第一桶金，曾長時間開計程車，一天工時高達15至16小時，甚至累到鼻子爆血。如今，子杰過往拚命工作片段再被翻出，讓許多網友看了格外鼻酸。

子杰1年前拍攝新家開箱影片時透露，自己家庭背景並不富裕，因此很早就設定目標，要在1至2年內存到第一桶金，而這筆錢正是靠開計程車賺來。子杰坦言，當時幾乎每天都長時間跑車，「一天可能跑15到16小時，甚至累一點到20小時都有可能...」回到家後也幾乎沒什麼休息時間，很快又得再出門工作，甚至曾累到鼻子爆血。

除了開計程車外，子杰也提過自己曾做過超商、端盤子等工作，自認如果不把自己逼到極限，就沒辦法擺脫低薪生活。他雖然知道外界認為這樣根本是在玩命，但仍認為年輕時不努力賺錢，未來恐怕只能過著領死薪水的人生，未料卻在28歲驟然離世，讓許多網友看完過往影片後感嘆，「有了房子卻沒命享受」、「賺再多錢，身體沒了也花不到了」。

然而，子杰生前最後上傳的影片中，也曾提到自己因工作太忙，只能睡在網咖休息，短暫睡1小時後又繼續上工，如今相關片段被重新翻出，更讓許多粉絲心疼不已，認為長期高壓與睡眠不足，恐怕早已讓身體亮起紅燈。

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