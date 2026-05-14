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恭喜！江老師爆喜訊「台北買房了」 北漂10年圓夢激喊：努力都值得

網紅鋼琴家、YouTuber「江老師」江宇婷分享終於在台北買房。（組合照，翻攝自臉書）網紅鋼琴家、YouTuber「江老師」江宇婷分享終於在台北買房。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅鋼琴家、YouTuber「江老師」江宇婷近日開心宣布，自己終於在台北買房了！長年往返台中、台北工作近10年的她，坦言過去為了省住宿費，經常扛著大包小包搭高鐵趕末班車，如今終於擁有屬於自己的小窩，讓她激動直喊「這幾年的努力都值得了！」

江老師昨（13日）公布晉升有殼族，她透露原本想等拍完影片再正式公開喜訊，但實際看到房子的那一刻實在太興奮，忍不住搶先與粉絲分享。她提到，自己台北、台中兩地奔波的生活已持續將近10年，甚至常自嘲是「高鐵代言人」，長期背著行李通勤，有時工作累到不行，還是堅持搭末班車回台中，只為了省下住宿費。

「這幾年的高鐵費和住宿費，早就可以付房子頭期款了！」江老師笑說身邊朋友常這樣虧她，雖然新家空間不大，「台中人看到台北空間真的會愣住3秒」，但她想到以後終於不用再辛苦通勤，也忍不住感性表示「真的覺得這幾年的努力都值得了，這不只是一個空間，而是給自己這十年通勤生涯的一個肯定！」大批粉絲也紛紛湧入留言祝賀。

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