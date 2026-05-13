輸不起？吃貨豪豪挑戰雞翅「被逼重啃骨頭」 店家收低消遭轟吃相難看

「吃貨豪豪」挑戰雞翅成功後，仍被店家要求重啃骨頭、另收低消，引發大批網友砲轟。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕84萬訂閱大胃王YouTuber「吃貨豪豪」近日到台北臨江街一間港式餐酒館挑戰雞翅活動，沒想到過程卻讓他當場傻眼，他不僅被要求額外支付低消，店家還要求雞翅必須啃到「極度乾淨」才算過關，相關影片曝光後瞬間引爆網友怒火，店家今（13日）也緊急發聲道歉。

「吃貨豪豪」日前在觀眾推薦下，前往該港式餐酒館挑戰「15分鐘吃完30隻雞翅加1公升啤酒」活動，成功即可免單，而他也依規定先支付50%挑戰訂金644元。不過入座後，店家卻告知每人仍需額外低消500元，且不包含在挑戰餐點內，代表若挑戰失敗，不只得支付1288元挑戰費，還要再額外消費1000元才符合規定，讓豪豪忍不住在字幕寫下，「第一次看到挑戰還要付低消的！」

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更讓網友傻眼的是，店家事後還認為豪豪雞翅沒有吃乾淨，要求他重新把骨頭啃到幾乎完全沒肉，甚至連啤酒泡沫都要求補滿後才能認定完成。最後豪豪與攝影師總共花費1115元，且因喝下大量啤酒導致身體不適，並未再點其他餐點，當豪豪詢問食物口感時，攝影師也僅淡淡回應「嗯，我覺得還好。」

影片曝光後，大批網友湧入砲轟店家，「笑死人！挑戰成功還要收低消？吃相有夠難看」、「成功也只是免單還這麼摳！」、「店家根本輸不起！完全是在翻廚餘」、「乾脆叫人把骨頭吞下去算了」、「玩不起幹嘛辦活動？」面對炎上聲浪，店家今日也緊急發文回應，強調雞翅挑戰原本只是店內互動遊戲，並坦承規則設計不夠清楚，容易造成誤會，未來將會重新檢討與改善。

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