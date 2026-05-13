84歲影后公開告白木村拓哉 「那雙眼睛」當場心動了

木村拓哉（左）和倍賞千惠子合作《東京計程車》。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「木村大神」木村拓哉又來了！MyVideo公開5月日韓強片片單，其中最受矚目的，莫過於木村主演的《東京計程車》，以及經典純愛神作《情書4K數位修復版》。尤其《東京計程車》不只讓84歲國寶級影后倍賞千惠子相隔45年再度封后，更因她一句「看到木村拓哉的眼睛，就得到力量」，瞬間掀起網友暴動狂喊：「這是最高級稱讚！」

《東京計程車》故事描述一名85歲老婦人離開東京，搭上計程車前往神奈川高齡機構，在漫長車程中與司機慢慢打開心房、回望自己的一生。整部片幾乎都發生在狹小車廂內，演員沒有華麗場面，只有眼神、呼吸與情緒交流，反而讓情感更直球爆擊。

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木村拓哉在《東京計程車》飾演計程車司機。（MyVideo提供）

這位司機就是由木村拓哉飾演，不同於過去總是氣場全開的「大神模式」，他這次刻意收起鋒芒，把角色變成一個靜靜陪伴別人的存在。他坦言，這次不是在演英雄，而是「陪伴別人的人生」，幾乎用傾聽去完成角色，也讓整部電影多了一種成熟又溫柔的餘韻。

最讓外界討論的是倍賞千惠子在日本電影學院獎封后時的感言。她回憶與木村拓哉長時間待在計程車裡拍戲，「只要從後照鏡看到他的眼睛，我就會想，怎麼會有這麼迷人的眼睛。」一句話直接讓全網戀愛。

其實拍攝過程並不輕鬆，因為大量場景都在車內完成，演員幾乎無處可躲，全靠情緒撐場。倍賞千惠子也坦言，木村拓哉是一位「會讓人安心把情緒交出去的演員」，讓她能完全沉浸角色。

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