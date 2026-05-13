尪嗆「你又不是我媽」拒過母親節 陳海茵揭豬隊友語錄引爆共鳴

前主播陳海茵揭豬隊友語錄。（翻攝臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播陳海茵近日分享母親節話題，透露不少人妻曾被另一半嗆聲「你又不是我媽，幹嘛幫你過母親節？」相關內容意外引爆大量共鳴，文章觸及甚至突破百萬。她也忍不住開酸「照這邏輯，父親節是不是也不用過？」一連串「豬隊友語錄」曝光後，瞬間掀起已婚網友熱烈討論。

陳海茵12日在社群發文透露，先前分享母親節相關觀點後，收到大量私訊與留言，許多女性網友都曾聽過另一半說出「你又不是我媽」、「幹嘛幫你過母親節」等發言。她坦言，或許部分男性只是思考比較直線，但若能換個方式表達，結果可能完全不同。她也幽默反問：「如果照這邏輯，那父親節也不用過了，因為另一半也不是我們爸爸。」

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除了母親節話題外，陳海茵也分享許多婚後常見的「地雷語錄」，包括「小孩生出來就在家休息就好，幹嘛花錢住月子中心」、「身體不舒服就多喝溫水啊」，甚至有人婚後認為情人節也不用再過。她感嘆，節日其實是一種情感交流與感謝的儀式感，「即使只是一句話、一封訊息，都可能讓感情升溫。」她更直言：「一個家庭最大的風水，就是好好說話。」

許多網友紛紛心有戚戚焉分享自身經歷，有人妻透露老公曾說「別人一家5口2萬元就能過1個月」，她當場回嗆：「那你要不要搬去跟他住？」還有人抱怨丈夫總喊「不要讓媽媽太累」，卻從未關心老婆辛苦，讓陳海茵直接吐嘈「這是媽寶會說的話！」最後，陳海茵還笑稱朋友安慰她說，近期爆紅的張凌赫之所以受歡迎，就是因為「太懂女人要的情緒價值」。

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