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娛樂 最新消息

金曲37》蕭敬騰兩位前師妹都入圍 劉艾立拚歌后謝男友

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭敬騰兩位前師妹，今（13日）在第37屆金曲獎入圍記者會中雙雙被唸出名字，其中「Erika」劉艾立入圍最佳華語女歌手，將和蔡依林、彭佳慧等競逐大獎。另外艾薇則以《當大人》入圍最佳演唱錄音專輯獎。

劉艾立首次入圍金曲獎最佳華語女歌手大獎。（完美伙伴提供）劉艾立首次入圍金曲獎最佳華語女歌手大獎。（完美伙伴提供）

劉艾立曾參加《超級星光大道》，當年在百人初選時被黃韻玲相中而選入隊伍中，巧的是，本屆評審團主席正是黃韻玲，而劉艾立也繼之前入圍過金曲獎最佳新人後，這次挑戰更大的歌后獎。

劉艾立（右）入圍歌后，特別感謝擔任製作人的男友呂孝廷。（翻攝自IG）劉艾立（右）入圍歌后，特別感謝擔任製作人的男友呂孝廷。（翻攝自IG）

對於入圍歌后，劉艾立談到感言：「出道10年，感謝我自己沒有放棄，感謝我的製作人孝廷一直相信著我，我愛音樂，謝謝！」她提到的孝廷，正是幫她製作《雙魚宮》的呂孝廷，兩人也是男女朋友關係，呂孝廷今也在社群轉發劉艾立入圍歌后的多則訊息，非常為她開心。

艾薇在前東家的作品入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯獎。（環球提供）艾薇在前東家的作品入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯獎。（環球提供）

艾薇現在是邱鋒澤旗下歌手，這次入圍的《當大人》專輯則是她在前公司的作品，艾薇談到：「第一次入圍金曲獎好開心，雖然當天不能美美走紅毯，覺得好可惜，但是我在馬來西亞演唱會一定也會很開心！」透露金曲典禮當天因為在家鄉大馬有演出，無緣出席頒獎典禮。

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