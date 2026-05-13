郭碧婷結婚7年「長年分居向佐」爆婚變 向太首鬆口回應

郭碧婷（左）和向太感情很好。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕向佐與郭碧婷2019年婚後長期分隔台灣與中國兩地生活，外界屢屢揣測夫妻感情是否生變？對此，「向太」陳嵐近日首度正面回應，強調夫妻倆感情穩定，要外界「不用瞎操心」，親自出面駁斥婚變傳聞，也讓外界再次見識向家對郭碧婷的重視程度。

向太在影片中回應兒子和媳婦的婚姻問題。（翻攝自微博）

向太受訪時表示，向佐與郭碧婷雖因工作與家庭安排分居兩地，但實際見面頻率遠比外界想像中高，「他們常見面，你們不用瞎操心。」她透露向佐只要工作一有空檔，就會飛到台北陪伴妻兒，而郭碧婷也常帶著孩子赴中國探班，加上現代科技發達，夫妻每天都會透過視訊聯絡，遠距離根本不是問題。

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其實郭碧婷之前受訪時，也多次談及目前的婚姻模式，坦言婚前就已與向家達成共識，自己偏好在台北生活，也希望能留在熟悉環境中生育、養育小孩，同時方便照顧身體狀況欠佳的父親。她強調，這些安排全是自己的主動選擇，並非受到任何壓力。

夫妻倆也維持清楚分工，郭碧婷負責照顧家庭與孩子，向佐則專注工作拚事業。郭碧婷更曾透露，自己以個人收入負擔娘家開銷及父親醫療費，而向家則給予高度支持，不僅替她在台北置產，據傳購入總值約2.78億元台幣的土地並登記在她名下，也替孩子設立教育基金。

此外，向太對郭碧婷的疼愛也經常成為話題。她曾公開表示，早已把媳婦視如親生女兒，甚至將手機桌布設成郭碧婷照片，還直言「為難兒媳就是為難兒子」。而郭碧婷也以實際行動回報婆婆，過去向太身體受傷時，她不僅親自照料，也會帶著孩子陪伴探望，婆媳互動相當緊密。

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