《美麗的他》男神太想台灣 8月再衝三創寵粉

萩原利久8月二度來台。（TopCoat提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本男星萩原利久靠著BL神劇《美麗的他》紅遍亞洲，去年首度來台舉辦寫真書手渡會時，就被台灣粉絲的超狂熱情震撼到，如今才隔一年，他火速宣布將在8月2日二度來台，於三創Clapper Studio見粉絲。

回憶起去年訪台，萩原利久至今仍念念不忘。他透露最讓自己驚訝的是，現場居然有超多台灣粉絲直接用日文和他交流，「真的非常開心，到現在印象都很深刻。」這次能這麼快再回台灣，他也藏不住興奮心情，直呼：「沒想到這麼快就能再來，真的很期待！」

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除了準備和粉絲近距離互動，這回萩原利久甚至親自參與見面會企劃發想。被問到是否能提前爆雷活動內容時，他突然露出神秘笑容，只丟下一句：「秘密！」瞬間吊足粉絲胃口，也讓外界更加好奇他到底準備了什麼驚喜？

不過比起活動內容，他坦言上次來台還有很多東西沒吃到，這次最大目標之一就是「想吃很多好吃的東西」，超真實吃貨發言再度圈粉。

萩原利久見面會主視覺。（重星音樂娛樂提供）

近年萩原利久戲路越來越廣，近期更在日劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》中挑戰飾演宇宙飛行員，讓他自己都忍不住笑說：「沒想過人生會演宇宙飛行員，可能也是第一次、最後一次。」其中最讓他難忘的，就是拍攝無重力場景，表示對自己來說是非常特別的經驗。該劇目前也在friDay影音同步播出中。

「萩原利久 Riku Hagiwara ASIA Fan Meeting Tour 2026 in TAIPEI」門票將於5月23日上午11點在遠大售票系統正式開賣。

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