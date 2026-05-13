黃子佼免入獄爆眾怒 吹哨者Zofia痛揭和解內幕「很多人無法提告」

黃子佼持有2341部兒少性影像案7日正式定讞，遭判有期徒刑1年6個月、緩刑4年，確定免入獄。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼持有2341部兒少性影像案本月7日正式定讞，遭判刑1年6個月、緩刑4年確定免入獄，引爆外界怒火。身為吹哨者的旅法網紅Zofia近日再度發聲，除了坦言「法律保護壞人，犯錯都是可教化。」她也親自回應網友對「和解」一事的疑問，直言黃子佼和解的對象並非所有受害者。

有網友日前轉發相關新聞後質疑，「好不舒服……黃有和解喔？聽說他根本沒跟受害者聯絡。」對此，Zofia則親自予以回應，強調黃子佼「和解的是創意私房影片中的那些女孩。」她指出更早以前疑似遭到性騷、性侵的女性，因年代久遠、證據不足，許多人根本無法提告，「而奮力一搏想討公道把他告上法庭的2起性侵案不起訴。」

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事實上，Zofia先前也曾坦言，看到黃子佼最終免入獄的結果後心情沉重，呼籲外界更加重視兒童隱私與孩童交友安全，同時透露自己至今仍維持高度警戒，「說我不害怕是騙人的，我就算不在台灣，每天都還是會把門鎖好。」她也表示未來返台探親時會更加低調謹慎，但強調自己會好好生活，「我很幸福，不會做傻事，我小孩還很小，我要看他們長大。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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