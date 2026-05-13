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娛樂 最新消息

吳宗憲遭挖22年前酒駕案！赴高雄啤酒節親回「沒比中指沒拒測」

吳宗憲曾因酒駕登上新聞版面。（資料照，記者邱俊福翻攝）吳宗憲曾因酒駕登上新聞版面。（資料照，記者邱俊福翻攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2026高雄啤酒音樂節公布豪華卡司後掀起熱議，除了有韓流天王RAIN、TWICE子瑜、SUPER JUNIOR藝聲等大咖助陣，台灣綜藝天王吳宗憲也在演出名單中。不過有部分網友重提吳宗憲22年前酒駕風波，質疑主辦單位邀請安排是否妥當。對此，吳宗憲本人與主辦方稍早也親自做出回應。

高雄啤酒音樂節日前公開7月4日演出陣容，包括RAIN、BTOB、李雅英、李珠珢，以及吳宗憲、馬念先、梁舒涵、玖壹壹、陳芳語、安心亞等。其中，許多粉絲相當期待RAIN久違來台演出，但也有網友翻出吳宗憲2004年酒駕爭議，質疑「酒駕拒檢還衍生出後來的『吳宗憲條款』，這樣找來演出是反向宣導嗎？」

面對過往事件再度被翻出，吳宗憲對此表示當時車上其中2名女性他根本不認識，另1名男性則是朋友。被問到有無向警察比中指？吳宗憲則強調，「沒有拒測，也沒有比中指，網友提20幾年前的事情，就不要理他就好！」

吳宗憲為高雄啤酒節演出嘉賓之一。（翻攝自臉書）吳宗憲為高雄啤酒節演出嘉賓之一。（翻攝自臉書）

而主辦單位寬寬整合行銷則回應，「讓音樂回歸音樂，憲哥在TICC創下完售紀錄，深受歌迷好評，高雄啤酒音樂節本來就是多元的音樂呈現，這一次，我們希望將各類型的音樂真實呈現給大家！」並指出吳宗憲先前在TICC演唱會創下完售紀錄，這次也將特別帶Band演出，希望呈現不同類型的音樂內容。

回顧吳宗憲2004年酒駕案，當時他與友人在KTV飲酒後開車離開，途中因違規迴轉遭警方攔查，一度反鎖車門與警方僵持約1小時，最終酒測值0.41，超過當年標準，遭罰3萬4500元並吊扣駕照1年。事件當年引發高度關注，也讓外界再次關注藝人過往爭議與大型活動邀約間的討論。

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