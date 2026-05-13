張凌赫「唯一前任」惹議！白鹿笑前輩「老人家」失言慘掉20萬粉

白鹿綜藝表現挨轟，網酸情商跟不上名氣。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國人氣小花白鹿近日在綜藝節目《奔跑吧》中，因與前輩李晨、鄭愷的互動被網友拿放大鏡檢視，意外揹上「不尊重前輩」的罵名，短短三天內社交平台的粉絲數就狂掉20萬人。

此次風波的導火線，首先是在遊戲環節中，白鹿被指控不按牌理出牌，直接把水往躺在地上的李晨臉上潑，導致對方當場嗆水，讓不少觀眾覺得這玩笑開得太過火，甚至有安全疑慮；其次是她在節目中調侃資深成員李晨和鄭愷是「老人家」，這種輕佻的口吻激怒了許多老粉絲，認為她缺乏對節目元老的基本尊重。

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隨著爭議擴大，網路評論呈現兩極化。部分網友認為她紅了就大頭症，行為舉止沒分寸；但也有支持者跳出來抱屈，認為這純粹是為了綜藝效果，且白鹿自己也常在節目中被潑水，酸民根本是刻意斷章取義。

白鹿被罵不尊重前輩，老闆于正出面護航。（翻攝自微博）

面對排山倒海的負評，白鹿的老闆于正態度非常強硬，發文表示「解釋只會讓壞人得逞」，並放話會對造謠者採取法律手段。不過，由於白鹿近期本就傳出因不想與緋聞前男友張凌赫同台而拒演新戲，各種傳聞加在一起，也讓她的路人緣面臨前所未有的考驗。

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