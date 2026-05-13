傳將邀張凌赫、劉宇寧來台？ 陸委會：目前尚無接到申請案

中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（擷取自微博）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基日前在北京出席統戰活動時表示，希望邀請中國演員張凌赫、劉宇寧兩人來台。中國國台辦發言人張晗今天說，喜聞樂見，「支持台灣有關團體邀請大陸藝人赴台交流，與島內觀眾見面」。陸委會對此表示，目前尚無接到相關申請案，政府機關倘有接獲相關申請，將依規定程序檢視個案具體情形，進行審查處理。

劉宇寧憑藉古裝劇《折腰》人氣水漲船高。（翻攝自微博）

張凌赫近年憑著中國電視劇《逐玉》「武安侯」謝征一角在台灣受到關注，不過他先前被解放軍旗下媒體平台痛批是「粉底液將軍」；劉宇寧則是「OST專業戶」演歌雙棲藝人，靠著《折腰》、《一念關山》等劇走紅。

請繼續往下閱讀...

陸委會表示，目前中國人士申請來台進行專業交流，包含影視展演活動等，依規定需先由我方邀請單位向各目的事業主管機關申請專案許可後，再向內政部移民署提出（線上）入境申請，該署並會審本會及相關機關進行入境審查。（資料照）

中國官媒報導，王祥基日前在北京出席「海峽兩岸中華文化峰會」受訪聲稱，張凌赫、劉宇寧在台灣人氣很高，「我們非常希望他們能來台灣辦演出、座談會甚至簽名會」。

國台辦發言人張晗今天在例行記者會聲稱，近期多部中國影視劇在島內熱播，劇中一些演員深受台灣觀眾喜愛，我們對此喜聞樂見。她聲稱，「支持台灣有關團體邀請大陸藝人赴台交流，與島內觀眾見面」。

陸委會表示，目前中國人士申請來台進行專業交流，包含影視展演活動等，依規定需先由我方邀請單位，向各目的事業主管機關申請專案許可後，再向內政部移民署提出（線上）入境申請，該署並會審本會及相關機關進行入境審查。

陸委會指出，目前尚無接到相關申請案，政府機關倘有接獲相關申請，將依規定程序檢視個案具體情形，進行審查處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法