KID「錯過周子瑜」超扼腕曝有私密音檔 黃鐙輝塞紅包給粉絲猛被虧

嘻小瓜分享他跟周子瑜到KID餐廳吃飯的經歷。（麥卡貝網路電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐率領主持料理實境節目《真料理兩鍋論》，最新一集邀請到21位不同偶像名人的超級粉絲組成評審團，節目中邀請到嘻小瓜擔任評審團，並分享與TWICE周子瑜相識的回憶。

嘻小瓜爆料KID跟周子瑜曾有淵源，因嘻小瓜跟周子瑜想去KID的餐廳吃飯問他有無座位？但KID在忙剛開始沒回訊息，嘻小瓜打去店裡卻沒位子差點進不去，好在後來有位子順利入座，KID更阿莎力的請客招待。沒想到KID不但沒印象，就連子瑜錄了感謝語音他都忘記，被虧記憶力變超差，他自己也不斷扼腕感嘆，「我竟然有子瑜的語音，而且我還回覆過！不行我一定要把這段語音找出來！」

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黃鐙輝節目中塞紅包給粉絲被眾人吐嘈。（麥卡貝網路電視提供）

黃鐙輝則當場塞紅包給自己的粉絲，被KID虧他是收買人家，讓他緊張直呼「因為他遠從新竹跑來，這是我補貼他車費啦！」黃鐙輝表示，他的粉絲追他時都很小，所以自己還會請他們吃飯、辦活動，就像跟自己的弟弟妹妹一樣。他笑說還因為粉絲們有任何事都會來問自己，他甚至跟粉絲們開了個群組，回答他們的問題，甚至現在結婚生小孩了帶著孩子來看他。

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