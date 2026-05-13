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金曲37》評審內幕！大贏家蔡依林被爆很辛苦 「2大遺珠」曝光

蔡依林入圍本屆最佳華語女歌手獎，作品備受肯定。（凌時差提供）蔡依林入圍本屆最佳華語女歌手獎，作品備受肯定。（凌時差提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲37由黃韻玲擔任評審團主席，她透露今年討論最激烈的是「年度歌曲獎」，投到第五輪評審才有共識，「最佳華語女歌手獎」則是一開始就決定要增額到六名，本屆入圍大贏家「Jolin」蔡依林也是第一輪就進入討論，作品備受肯定。

這次華語女歌手的競爭激烈，黃韻玲強調，「女歌手討論的是整張專輯想要傳達的核心理念。」提到每一位歌手的單曲集合下來都是一個完整的故事線，而Jolin更是整個「規格」的調整。

黃韻玲認為蔡依林很「辛苦」，因為格局要提升到世界性後，她不只要和國外的工作團隊對接，要思考的事情也很多，「既要想規格要拉到哪，又要想內容，想創作如何長出來。」甚至覺得Jolin也很孤單，「我相信她已經在想第三步、第四步。」肯定她勇於挑戰的精神，「她也不需要跟別人競爭。」

至於Jolin的《Pleasure》專輯英文歌詞比重高，黃韻玲則表示，入圍前已經做過嚴格的資格審查，「（比例）超過一半就沒有辦法叫做華語專輯。」此外也提出，其實K-Pop歌曲也很多英文，英文最容易溝通，這已是一種趨勢，重申Jolin的作品並未跟金曲相關規定抵觸。

陶喆被視為本屆金曲最大遺珠之一。（資料照，記者陳奕全攝）陶喆被視為本屆金曲最大遺珠之一。（資料照，記者陳奕全攝）

至於華語男歌手方向，呼聲很高的林宥嘉、陶喆都摃龜，成為入圍遺珠，黃韻玲則說林宥嘉這張專輯呈現「大躍進」，比去年進步非常多，但是回到評審機制中，每位評審都有自己專業的判讀，最後的結果就是如此。至於金曲歌王陶喆相隔13年發片卻落馬，黃韻玲也坦承，「單就作品我都很喜歡，也有被討論。他曾經太輝煌，我們還是期待他帶給我們更多的創作。」認為評審對於陶喆的期待更高。

蔡依林入圍本屆最佳華語女歌手獎，作品備受肯定。（凌時差提供）蔡依林入圍本屆最佳華語女歌手獎，作品備受肯定。（凌時差提供）

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