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昔爆服藥開車出事！65歲綜藝教父「主持口齒不清」 震撼畫面曝光網友嚇傻

李敬揆訪談時被網友發現口齒不清。（翻攝自YouTube）李敬揆訪談時被網友發現口齒不清。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓「綜藝教父」李敬揆近來健康狀況引發外界擔憂，他日前在YouTube節目露面時，被不少觀眾發現講話明顯口齒不清，甚至疑似出現精神不濟狀況。然而，李敬揆過去才曾因服藥後開車誤把別人的車開走遭警方調查，如今又自爆曾心肌梗塞，連醫生都驚呼「能活下來根本是奇蹟！」

現年65歲的李敬揆上週在個人YouTube頻道分享糖尿病衛教內容，還邀請糖尿病權威醫師一同講解，提醒南韓約有半數國民面臨糖尿病風險。不過影片曝光後，觀眾焦點卻全落在他的身體狀況，許多網友留言表示「講話清晰度和以前差很多」、「感覺口齒不太清楚」、「身體狀況看起來不太好」，引發粉絲憂心。

李敬揆出道44年，曾主持《搞笑藏鏡人》、《良心冰箱》、《男人的資格》、《Healing Camp》等經典節目，在南韓演藝圈地位極高。不過他去年曾爆出服藥後精神恍惚，把別人的車誤認成自己的直接開走，因此涉嫌違反《道路交通法》遭警方調查，當時震驚不少粉絲。

李敬揆去年3月也曾在節目坦言，自己喝酒後曾出現1週斷片2次的狀況，後來更發生心肌梗塞，「這裡堵住了，醫生還問我『你到底怎麼活下來的？真是奇蹟！』」自此便開始固定服藥控制身體狀況。

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