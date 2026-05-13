自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy槓龜金曲獎！阿弟「單飛」現身吐經濟狀況

阿弟今出席首映會，被問到Energy相關話題頗為緊張。（記者蕭方綺攝）阿弟今出席首映會，被問到Energy相關話題頗為緊張。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Energy之前因坤達、書偉涉閃兵，先休團半年，未來再合體演出仍是未知數，「阿弟」蕭景鴻昨搶先宣告好消息，出道24年，他終於要以本名推出個人首張專輯，他今出席大愛新戲《大愛街2巷》首映會，被問及今天金曲獎放榜，但Energy槓龜，會感到可惜？阿弟稱還好，還為自己首張個人專輯打廣告，「明年等我有入圍再說吧」。

然而去年Energy以《星期五晚上》拿下年度歌曲獎，今年是否因閃兵風暴沒報名金曲獎？他的經紀人跳出回應「要問唱片公司」；還傳出阿弟因Energy休團經濟困難，他回「不知道哪傳出來，我收入不缺，出專輯、接戲都在計劃中」；至於Energy休團後的復出計畫，他指出目前休團到六月，之後規劃：「到時候就知道了。」

他自己發專輯，這樣算從團體單飛？他點頭認了並說是出道24年來一直很想做的事，「現在很開心，今天雙喜臨門，除了是新歌《以我為名》的首播，也是《大愛街2巷》的記者會。」他指出Energy團員雖沒一起拍戲，但錄製新專輯期間，團員們都有到錄音室替他加油打氣。

此外，阿弟的16歲二女兒蕭乙恩近日參加唱片公司舉辦的KTV歌唱大賽，他和老婆Mei都相當鼓勵且尊重，認為是很好的嘗試，「她自己也有看網友的留言，不管她未來是不是想走我們的路，我覺得是很好的嘗試，畢竟不能只看到光鮮亮麗的一面，還是要承受輿論壓力，即便是素人，底下觀眾也會有聲音，必須要扛住壓力、任何批評。」

女兒現在已經習慣了嗎？阿弟認為女兒還未成年，相信她一定有難過的地方，說到這還趁機打戲，開玩笑說：「所以我之後會叫她每天晚上要準時追戲，只要有愛，多多把想說的事都說出來。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中