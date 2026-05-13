Energy槓龜金曲獎！阿弟「單飛」現身吐經濟狀況

阿弟今出席首映會，被問到Energy相關話題頗為緊張。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Energy之前因坤達、書偉涉閃兵，先休團半年，未來再合體演出仍是未知數，「阿弟」蕭景鴻昨搶先宣告好消息，出道24年，他終於要以本名推出個人首張專輯，他今出席大愛新戲《大愛街2巷》首映會，被問及今天金曲獎放榜，但Energy槓龜，會感到可惜？阿弟稱還好，還為自己首張個人專輯打廣告，「明年等我有入圍再說吧」。

然而去年Energy以《星期五晚上》拿下年度歌曲獎，今年是否因閃兵風暴沒報名金曲獎？他的經紀人跳出回應「要問唱片公司」；還傳出阿弟因Energy休團經濟困難，他回「不知道哪傳出來，我收入不缺，出專輯、接戲都在計劃中」；至於Energy休團後的復出計畫，他指出目前休團到六月，之後規劃：「到時候就知道了。」

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他自己發專輯，這樣算從團體單飛？他點頭認了並說是出道24年來一直很想做的事，「現在很開心，今天雙喜臨門，除了是新歌《以我為名》的首播，也是《大愛街2巷》的記者會。」他指出Energy團員雖沒一起拍戲，但錄製新專輯期間，團員們都有到錄音室替他加油打氣。

此外，阿弟的16歲二女兒蕭乙恩近日參加唱片公司舉辦的KTV歌唱大賽，他和老婆Mei都相當鼓勵且尊重，認為是很好的嘗試，「她自己也有看網友的留言，不管她未來是不是想走我們的路，我覺得是很好的嘗試，畢竟不能只看到光鮮亮麗的一面，還是要承受輿論壓力，即便是素人，底下觀眾也會有聲音，必須要扛住壓力、任何批評。」

女兒現在已經習慣了嗎？阿弟認為女兒還未成年，相信她一定有難過的地方，說到這還趁機打戲，開玩笑說：「所以我之後會叫她每天晚上要準時追戲，只要有愛，多多把想說的事都說出來。」

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