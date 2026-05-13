爛番茄影評觀眾高分好評肯定 《出口成髒》笑到失控、哭到破防感動全球

溫馨喜劇《出口成髒》受國際影評好評大讚。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自真實人生故事的溫馨喜劇《出口成髒》自海外上映後佳評如潮，不僅在知名影評網站爛番茄拿下影評97%與觀眾98%雙高分肯定，更被外媒譽為「今年最溫暖、最動人的真人真事改編電影之一」。

電影由《好孕大作戰》導演柯克瓊斯執導，他透露，第一次見到故事原型約翰戴維森時，便徹底顛覆自己對妥瑞氏症的既定印象。「2022年11月，我第一次見到約翰。他打開家門邀請我進屋，接著突然朝我大喊：『來做愛吧！』那是我人生第一次親身經歷妥瑞氏症的語言抽搐，而接下來的一年，我還經歷了成千上萬次。」

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導演坦言，隨著深入認識約翰，他逐漸看見一名與疾病共處40年的男人，如何努力活出屬於自己的人生，同時強調，電影的核心從來不只是疾病本身，而是希望透過娛樂性與情感力量，讓觀眾重新理解「同理心」的重要性。「我們希望這部電影既好看、動人，有時甚至非常爆笑，同時也能提升大眾對妥瑞氏症的認識。」

溫馨喜劇《出口成髒》被譽為今年最動人的真人真事改編電影之一。（索尼影業提供）

近年來，隨著英國創作歌手路易斯卡柏狄，以及流行天后怪奇比莉等國際名人公開分享自身與妥瑞氏症共處的經歷，也讓外界開始重新認識這項長年遭誤解的神經疾病。

片中由《魔戒：力量之戒》「精靈王子」羅伯特阿拉馬約，飾演15歲便被診斷罹患妥瑞氏症的約翰戴維森。其細膩真摯的演出不僅獲得國際媒體一致好評，更被視為從影以來最具代表性的突破之作。他更在今年英國影藝學院電影獎（BAFTA）爆冷擊敗李奧納多狄卡皮歐與「甜茶」提摩西夏勒梅等強敵，勇奪最佳男主角獎，成為本屆獎季最大黑馬之一。

電影背景設定於1980年代英國，描繪約翰從青春期一路成長至成年初期，在不被理解的世界中掙扎尋找自己的位置，並努力活出屬於自己的「正常人生」。《出口成髒》將於5月22至24日在台推出限量口碑場，5月29日正式上映。

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