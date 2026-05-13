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娛樂 最新消息

台灣房客快入住 孝琳化身飯店總經理：不來我會難過

孝琳喊話台粉。（和協整合行銷提供）孝琳喊話台粉。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星孝琳將於5月23日要在Legacy TERA舉辦「HYOLYN CONCERT KEY in TAIPEI」，她預告這次巡演以「KEY」為主題，整體概念設定為一間神秘飯店，孝琳形容，與其說是自己去見粉絲，更像是把大家邀請進自己的空間，希望不論在哪座城市或是國度，都存在著一間屬於彼此的「飯店」，她則會化身「飯店總經理」。

孝琳化身飯店總經理。（和協整合行銷提供）孝琳化身飯店總經理。（和協整合行銷提供）

巡演從南韓出發，歷經歐洲後延續至台北站。孝琳透露，因為這次是至今風格最鮮明的一次演出，首爾場觀眾也覺得相當新鮮；而歐洲則因為是暌違7年的再訪，更像是一場把長時間無法見面的情感一次傾訴的慶典。她特別提到，最近發行的新曲《SHOTTY》歌詞中有大量英文，但粉絲們幾乎都能完整跟唱，讓她留下深刻印象。

孝琳希望BAE們玩得很開心。（和協整合行銷提供）孝琳希望BAE們玩得很開心。（和協整合行銷提供）

對於即將再次來到台北，她表示，很相信BAE們一定會玩得很開心，也很期待能在這麼短時間內再和大家見面，並喊話：「不來的話…我會難過，一定要來！有你們舞台才完整，一定要一起來。」

孝琳將火辣登場。（和協整合行銷提供）孝琳將火辣登場。（和協整合行銷提供）

除了舞台演出之外，孝琳坦言，這次最花心力準備的部分，其實是歌曲之間的Talking橋段。她表示，最在意的就是自己不能脫離這次演出的整體概念，所以在這部分下了很多功夫。希望即使沒有音樂，大家也依然能感受到自己仍身處在那個空間之中，因為覺得自己必須作為「飯店總經理」好好帶領大家。

至於最近發行的新歌，她也透露部分歌曲會以不同於原版音源的編曲方式呈現，強調能讓大家看到這次的舞台，是件令她相當興奮且期待的事。孝琳也補充，希望大家不只是以「來看演唱會的觀眾」身份參與，而是作為受邀來到飯店的賓客，從開始到結束，都能沉浸在這間神秘飯店所帶來的氛圍。

孝琳於5月23日在Legacy TERA開唱。（和協整合行銷提供）孝琳於5月23日在Legacy TERA開唱。（和協整合行銷提供）

若要用一個關鍵詞形容這次「KEY」巡演，孝琳希望大家會覺得「像是一部電影」。她提到，從作為歌手的自己、到踏上獨立之路，再到成為現在的孝琳，透過音樂帶著大家回到不同時期的瞬間並來場回憶之旅，同時也讓大家看見現在的她正走在什麼樣的旅程上。「HYOLYN CONCERT KEY in TAIPEI」門票為新台幣5880元與4880元兩種票價，目前正在年代售票系統熱賣中，更多詳情請鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

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